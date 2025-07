Összeállt a női NB II mezőnye

A 2024-2025-ös idényhez képest jelentősen átalakult a női NB II mezőnye. Az előttünk álló szezonban is két csoportban zajlanak majd a küzdelmek, ám csak kilenc-kilenc csapat vág neki a pontvadászatnak. A Nyíregyháza ezúttal is a Keleti szekcióban kap lehetőséget, ahonnan mint ismert, az Újpest jutott fel az élvonalba. Ellenben a lila-fehérek mellett a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) kiírása szerint nem lesz ott a másodosztályban a Csepel, a Vasad, a Salgótarján és a Hatvan sem. Ez már csak azért is érdekes, mivel a Csepel példának okán harmadikként zárta a mögöttünk hagyott pontvadászatot. Szpari

Új ellenfeleket kap a Szpari

Az NB I-ből az Astra esett ki, amely vélhetően az egyik legfőbb favoritként vág majd neki a küzdelmeknek, miközben a Nyugati-csoportból átkerül a szintén erős gárdaként számon tartott Budafok, míg újoncként a szintén fővárosi Talents FC csatlakozik.

Mint ismert, a Nyíregyháza hetedikként zárta a pontvadászatot, továbbra is a fiatalok beintegrálására helyezve a legfőbb hangsúlyt. Egyelőre azt nehéz meghatározni, hogy a soron következő idénynek milyen célokkal vág majd neki Jeddi Béla alakulata.

A labdarúgó NB II, Keleti-csoportjának 2025-2026-os csapatai: Astra, Budafok, Eger, Gödöllő, Kecskemét, Kazincbarcika, Nyíregyháza Spartacus FC, Talents FC, Vasas Kubala Akadémia.