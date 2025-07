Milyen lesz az új Szpari? Szabó István felvázolta az elképzeléseit (videóval)

Mint arra emlékezhetünk, a Nyíregyháza Spartacus FC biztosan maradt benn az élvonalban, most pedig új alapokra helyezné a csapatot Szabó István vezetőedző. A Szpari nyári átalakulásának célja egy fiatalabb, bátrabb, támadóbb játékot képviselő együttes felépítése, hiszen hosszú távra terveznek Nyíregyházán.

Szabó István pozitívan látja a Szpari jövőjét

Fotó: Nyíregyháza Spartacus FC

Egy merőben más típusú Szpari épül

– Egy merőben más típusú csapatot építünk, mint amilyen az előző volt – kezdte Szabó István, a Magyar Nemzet videóanyagában. – Jóval több a kreatív játékosunk, próbálunk majd arra építeni, hogy fölényben legyünk a labdabirtoklást tekintve, de a puding próbája az éves, így majd csak a bajnokság elején fogjuk azt meglátni, hogy valójában hol is tartunk.

Szabó István a 2024-2025-ös szezon végén vette át a csapatot, így nem a nulláról kezdte a csapat építését, ami jelentős előny.

– Ez mindenféleképpen előnyt jelent – folytatta a tréner. – Eleddig nyolc-kilenc játékost igazoltunk, nyilván olyanokat, akikre nagyrészt a kezdő csapatban számítunk. Új a filozófia is, hiszen az előző idény csapatát, az előző szezont el kell most már felejteni. Sok minden megváltozott, többek között a játékunk stílusa is. Szeretnénk egy bátrabb, offenzívabb futballt megvalósítani, ám ennek az elapja egy biztosabb védekezés. Ami a bajnokságot illeti, a Fradit és még egy-két csapatot leszámítva szinte mindenkinek a biztos bennmaradás a célja, ám ettől magasabb célokat csak akkor fogunk kitűzni, ha a ez már biztosra vehető. Maradjunk elsődlegesen a földön, a jövő csapatát építjük, nem könnyű, nyolc-kilenc játékos integrálása, így nyilván lesznek buktatók is ebben, de most úgy érzem, hogy a keret összetétele pozitív irányba mutat. Inkább azt határoznám meg célként, hogy egy olyan gárdát építsünk, ami minimalizálja az elkövetkezendő évek fluktuációját.

A Szpari utolsó felkészülési mérkőzését szombaton játssza a Városi Stadionban. A Mezőkövesd elleni találkozó zárt kapus lesz.