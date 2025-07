Figyelem! Elmarad!

A frissen feljutott Tarpa, vármegyénk többi NB III-as csapatához hasonlóan gőzerővel készül a bajnoki rajta. Az edzések mellett Bubis Iván együttese négy felkészülési mérkőzést iktatott a programjába. Első találkozójukat a Hajdúszoboszló vendégeként megnyerték, ezt követően szintén idegenben a Nyíregyháza II ellen is sikerrel jártak, majd Mándokon is diadalmaskodtak. A szombatra tervezett Best Strong elleni hazai találkozójuk viszont elmarad. Ezt a hírt a csapat Facebook-oldalán tette közzé. A Tarpa jövő vasárnap a Cigánd vendégeként kezdi meg bajnoki szereplését.

Elmarad a Tarpa szombati mérkőzése Fotó: Sipeki Péter