A súlyosan sérült Tóth Balázst megműtötték, így van most a kapus

– Pontosan nem is emlékszem arra, mi történt. Az ellenfél támadója kilépett, én pedig kijöttem a kapuból. Összeütköztünk, és miközben a labdát szerettem volna elrúgni, a lábam letapadt, majd fájdalmat éreztem. De mivel nem dagadt be a térdem, először abban bíztam, mégsem akkora a gond. Aztán a vizsgálat után kiderült, hogy elszakadt az elülső keresztszalag. Napokig nem akartam elhinni, hogy ez történt, fel sem fogtam, hogy ennyire komolyan megsérültem. Aztán azt mondták a szakemberek, rosszabb is lehetett volna, mert szerencsére a porc és a többi szalag is ép maradt