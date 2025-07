2001, 2007 és 2019 után ismét Magyarország adhat otthont az ülőröplabda Európa-bajnokságnak. A rangos sporteseményt 2025. július 28. és augusztus 2. között rendezik meg Győrben – a folyók és találkozások városában. Az egyhetes kontinensviadalon a házigazda magyar válogatottak mellett a hölgyeknél további nyolc, míg a férfiaknál további tizenegy nemzeti együttes száll harcba az Európa-bajnoki címért az egyetemi Campuson.

Komoly kihívás előtt a férfi ülőröplabda válogatott

Fotó: Hunvolley

Készen állnak a kontinensviadalra az ülőröplabda válogatottak

Az ülőröplabda a parasportok egyik legnépszerűbb és legdinamikusabban fejlődő ága. A versenyen a kontinens legjobb csapatai mérkőznek meg egymással, ezzel is erősítve az elfogadás és az esélyegyenlőség eszméjét.

Vatai Gabriella, a Magyar Röplabda Szövetség (MRSZ) vezetője reményét fejezte ki a nemzetközi szövetség honlapján, hogy sikerül olyan kontinensviadalt rendezni, amelyen minden résztvevő remekül érzi majd magát.

– Örültünk a felkérésnek, ami azért is történhetet meg, mivel a nemzetközi szövetségnél tudják, ha mi magyarok dolgozunk a szervezésen, az jól fog elsülni – mondta Vatai. – Bízom benne, hogy a magyar női és férfi válogatott is jól szerepel majd az Európa-bajnokságon.

A sorsoláson a magyar férfi együttes Horvátországgal, Lengyelországgal, Ukrajnával, Franciaországgal és Törökországgal került azonos hatosba, a nők a szlovén, az ukrán és a lengyel együttessel küzdenek meg a csoportkörben.

Mint ismert, a férfi ülőröplabda-válogatott június 27. és 29. között Ezüst Nemzetek Ligája tornán vett részt a franciaországi Caenben. A magyarok hatalmas bravúrt végrehajtva Lettország, Szerbia, Franciaország, Hollandia és Olaszország csapatainak legyőzésével végül megnyerték a viaskodást. Örömteli a győzelem mellett az is, hogy a csapat sikeréhez a Nyíregyházi Sportcentrum férfi ülőröplabda csapatának tagjai, nevezetesen Domina József Krisztián, Juhász József, Kovács László és Peres János Attila is hozzátették a tudásukat, nem beszélve az ugyancsak helyi kötődésű Kertész Róbertről, aki szintén kivette a részét a sikerből. Nos, ezen játékosokra épül az Eb-csapat is. Kertész Róbert élete szezonját futja, így nem lenne meglepő egy újabb remek magyar szereplés.