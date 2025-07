Vármegyei Rivaldafény 17. rész: Szpari vagy Kisvárda? Ki nyeri az NB I. első vármegyei rangadóját?

Már az is sporttörténelem, hogy két Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei együttest láthatunk az NB I-ben, annál pedig írni sem lehetne jobb forgatókönyvet, minthogy a Nyíregyháza Spartacus FC és a Kisvárda Master Good FC már az idény első fordulójában összecsap egymással. Vasárnap 16 órától újra megtelnek a lelátók a nyíregyházi Városi Stadionban és biztosak lehetünk abban, hogy a Kisvárdáról érkező Várkerti Vitézek is kitesznek magukért a vendég szektorban. Számos érdekességet rejt a két csapat közös múltja, erről is szót ejtettünk a Vármegyei Rivaldafény 17., mondhatjuk rendhagyó részében. Sokat várunk mind a Szparitól, mind várdaiaktól a Fizz Liga 2025/2026-os idényében, ám hogy mire mennek egymással vasárnap, arra mi is csak félve mertünk tippelni.

Vármegyei Rivaldafény 17. rész: Az NB I. két meglepetéscsapata lehet a Nyíregyháza Spatacus FC és a Kisvárda Master Good FC?

Fotó: szon.hu

