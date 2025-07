Megkülönböztető trikó járt a vármegye legjobbjának

Filep Sándor polgármester fővédnöksége mellett újabb nívós, országosan is elismert kerékpárversenynek adott otthont július 26-án Vásárosnamény és környéke. Az NYKSE, azaz a Nyírségi Kerékpáros Sport Egyesülete ugyanis immáron kilencedik alkalommal rendezte meg a Tour de Vásárosnaményt.

Tour de France hangulat Vásárosnamény környékén

Fotó: Vígh Attila

Ezúttal is méltó házigazdának bizonyult Vásárosnamény

Az elmúlt évekhez hasonlóan ezúttal is több korcsoportban várták a nevezőket, akiknek még a verseny napján a helyszínen is volt lehetőség a jelentkezésre. Idén igazán nemzetközi megmérettetéssé avanzsált az esemény, ugyanis dán és osztrák kerékpárosok is indultak. A bringások négy távon mérhették össze az erejüket, egy 126, egy 81, egy 36 és egy 21 kilométeres penzum közül választva, bár ez utóbbi inkább a családok számára biztosított kikapcsolódási, túrázási lehetőséget. A verseny Vásárosnamény - Jánd - Gulács - Tarpa és Tivadar érintésével zajlott – az úgynevezett gulácsi kört többször is megtéve.

Mindamellett, hogy a verseny a Magyar Kerékpáros Szövetség Liga Kupa-sorozatának hatodik fordulója volt, a vármegye bajnoki címéről is döntött. A férfi elit korcsoportban a legjobb helyen célba érő Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei lakcímmel rendelkező kerekes ugyanis kiérdemelte a vármegye bajnoka címet, illetve az ezzel együtt járó, fekete megkülönböztető trikót – hasonlóan a nagy körversenyekhez. Az elit férfiaknál a második helyen végző Hrenkó Norbert (Karcag Cycling ÉPKAR Team) ölthette magára ezt a mezt. A kiemelt rajtokban egyébként az elit hölgyeknél Lambert Luca (DSI Cycling Team) győzött Szögi Anfissza Grácia (KSI) és Lasánszki Sára (DSI Cycling Team) előtt, míg a férfiaknál Filutás Viktor (Karcag Cycling ÉPKAR Team) bizonyult a legerősebbnek csapattársa, a már említett Hrenkó Norbert, valamint Sidló Dániel (Monzon-Incolor-GUB) kettősét maga mögé utasítva.

Idén is Hrenkó Norbert lett a vármegye legjobbja

Fotó: Vígh Attila

– Nem volt egyszerű ez a verseny, mint ahogyan sohasem az – kezdte értékelését a szon.hu megkeresésére a vármegye elit bajnoka, Hrenkó Norbert. – A nagy meleg ezúttal is rányomta a bélyegét az eseményre. A sorozat összetettjének sorrendje miatt Filutás Viktor és Kárpáti Bálint voltak a csapatunk kiemelt emberei, így értük dolgoztunk. Viktor már az első körben elszökött, így onnantól próbáltuk kontrollálni a mezőnyt, majd amikor már tetemes volt az előnye, akkor szétszedtük azt. Filu magabiztosan nyerte meg a versenyt, miközben mögötte négyen harcoltunk a két dobogós helyért, ebből hárman voltunk a Karcag csapatából, ám Sidló Dani remekül sprintel, így muszáj volt őt megrajzolnunk. A végén én hajráztam ellene miután a csapattársaim remekül hoztak helyzetbe, ami a második helyet, na meg a legjobb Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei kerekesnek járó címet jelentette.