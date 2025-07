Idén is keresik a bajnokokat

Filep Sándor polgármester fővédnöksége mellett újabb nívós, országosan is elismert kerékpárversenynek ad otthont Vásárosnamény és környéke. Az NYKSE, azaz a Nyírségi Kerékpáros Sport Egyesülete ugyanis immáron kilencedik alkalommal rendezi meg a Tour de Vásárosnaményt.

A Tour de Vásárosnamény 2024-es díjazottjai

Fotó: Vigh Attila

Az MKSZ Liga Kupa része a Tour de Vásárosnamény

– Az idei viadalt július 26-án, szombaton rendezzük meg – kezdte érdeklődésünkre Solymosi János főszervező, egykori kerékpáros, az NYKSE elnöke. – A megmérettetés országosan is nagy elismerésnek örvend, hiszen az MKSZ Liga Kupa-sorozat hatodik fordulója, így a résztvevők az elért eredményeik függvényében fontos ranglista pontokkal gyarapodhatnak. A versenyközpont az elmúlt évhez hasonlóan ezúttal is a Bereg Szíve Üdülőközpont, amely logisztikailag, valamint az infrastruktúrát tekintve mind a szervezőcsapat, mind pedig a résztvevők igényeit maximálisan kielégíti, hiszen fedett részekkel, öltözővel, mosdóval rendelkezik. Filep Sándor polgármester úr ezúttal is teljes mellszélességben a verseny mögött áll, így mindent megtesz azért, hogy minél gördülékenyebben menjenek a dolgok.

Az elmúlt évekhez hasonlóan ezúttal is több korcsoportban várják a nevezőket, akiknek még a verseny napján a helyszínen is lesz lehetőség a jelentkezésre. A bringások három távon mérhetik össze erejüket, egy 126, egy 81, egy 36 és egy 21 kilométeres penzum közül választva, bár ez utóbbi inkább a családok számára biztosít kikapcsolódási, túrázási lehetőséget. A verseny Vásárosnamény - Jánd - Gulács - Tarpa és Tivadar érintésével zajlik – az úgynevezett gulácsi kört többször is megtéve.

Verseny a versenyben

Mindamellett, hogy a viadal a már említett kiemelt sorozatok része, a vármegye bajnoki címeiről is dönt. A női és férfi elit, valamint a Master korcsoportokban a legjobb helyen célba érő Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei lakcímmel rendelkező kerekes ugyanis kiérdemli a vármegye bajnoka címet, illetve az ezzel együtt járó megkülönböztető trikót – hasonlóan a nagy körversenyekhez.

Vásárosnamény évek óta megbízható partnere a NYKSE szervezőcsapatának, hiszen a település az elmúlt évek során a Tour de Vásárosnamény mellett számos más bringás eseménynek is otthont biztosít, melyek közül kiemelendő a nemzetközi ifjúsági kerékpáros világkupa, melyet idén augusztus 14-15-én rendeznek, s amelynek első szakasza éppen Vásárosnamény körül zajlik majd, 136 és fél kilométeren. A mezőnyben ezúttal is a jövő sztárjaival, az elmúlt évekhez hasonlóan várhatóan a jövő világ és Európa-bajnokaival és leendő WorldTour-menőivel.