Nations’ Cup Hungary: a tempó jótékonysággal párosult

Idén hatodik alkalommal rendezték meg augusztus 14-15-én a Nations’ Cup Hungary junior országúti világkupa-futamot. A Nyíregyházán és környékén zajló kétnapos viadal két mezőnyszakaszt és egy egyéni időfutamot tartogatott. A szervezők és a résztvevők a sportbeli viaskodás mellett ezúttal együtt álltak egy fontos társadalmi ügy mellé, ugyanis a 116 kerékpáros egyenként 226 kilométert teljesített a két nap során – ez összesen 26 216 megtett kilométert jelentett, amelyek 1 000 forint/kilométer áron megvásárolhatók voltak a Leukémiás Gyermekekért Alapítvány támogatására, mely a Debreceni Egyetem Gyermekhematológiai Osztályán kialakítandó HEPA-szűrővel ellátott két darab steril kórterem megvalósítását szolgálja.

dr. Békés Annamária, Rosella Bonfanti és Demeter Orsolya az alapítvány jelképes átadóján

Fotó: Nations' Cup Hungary

432.000 forintot adományt kapott az alapítvány

A jótékonysági kampány ideje alatt, a verseny díjátadójáig 327.000 forint gyűlt össze, amihez további támogatások is érkeztek, így összesen 432.000 forint adományt kapott az alapítvány.

A rendezvény zárásaként Solymosi János versenyigazgató bejelentette: a verseny 2026-ban is támogatja majd a Leukémiás Gyermekekért Alapítványt.

Külön köszönet illeti, dr. Szabó Tünde gazdaságfejlesztésért felelős kormánybiztos asszonyt, valamint a Nemzetközi Kerékpáros Szövetség (UCI) részéről delegált Rosella Bonfanti asszonyt, aki nem mellesleg a Giro d’Italia technikai igazgatója, hogy támogatták a jótékonysági kezdeményezést.

A befolyt összeget ünnepélyes keretek között dr. Békés Annamária, az alapítvány felügyelőbizottságának tagja vette át, aki maga is lelkes kerékpárosként különösen közel érzi magához a sport és a segítségnyújtás ilyen különleges találkozását.

Győzelem egy betegséggel szemben, – egy csoda az életben! Minden élet végtelen értéket hordoz.