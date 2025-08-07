2 órája
Tik-tok videóból derült ki: válogatott kapust igazolt a Nyíregyháza
Az új igazolás már a csapattal készül.
Nem akármilyen átigazolás jelentett be az A'Studió Futsal Nyíregyháza. Az NB I. tavalyi évadának bronzérmesénél folytatja pályafutását Alasztics Marcell. Amint arról a vaol.hu beszámolt, a 84-szeres válogatott kapus távozott egy héttel ezelőtt távozott a Haladás VSE-től és ígéretének megfelelően nem légiósnak állt, hanem a szintén élvonalbeli Nyíregyháza hívására mondott igent. Idevágó információ, hogy Alaszticson kívül a klub másik két játékosa, Rafinha és Vatamaniuc-Bartha Dávid is meghívást kapott a nemzeti együttes összetartására, melyre augusztus 17-19. között kerül sor. Itt kizárólag kizárólag edzés lesz, majd a hónap végén, Kirgizisztán ellen lép pályára a válogatott két ízben, Kecskeméten, augusztus 29-én és 31-én.
Alasztics Marcell: "Hajrá Nyíregyháza!"
A magyar válogatott kerete:
- Alasztics Marcell (A'Studió Futsal Nyíregyháza)
- Faragó Ádám (DEAC)
- Szalmás Zoltán (MVFC Berettyóújfalu)
- Nagy Imre (MVFC Berettyóújfalu)
- Rafael Henrique De Silva (A'Studió Futsal Nyíregyháza)
- Rábl János (MVFC Berettyóújfalu)
- Szabó Lajos (MVFC Berettyóújfalu)
- Vatamaniuc-Bartha Dávid (A'Studió Futsal Nyíregyháza)
- Fekete Márk (SG Futsal Kecskemét)
- Juhász Donát (SG Futsal Kecskemét)
- Bencsik Roland (SG Futsal Kecskemét)
- Rutai Balázs (SG Futsal Kecskemét)
- Pál Patrik (Újpest FC)
- Horváth Benedek (vehir.hu Veszprém Futsal)
- Suscsák Máté (Újpest FC)
