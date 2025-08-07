augusztus 7., csütörtök

Ez meglepetés!

2 órája

Tik-tok videóból derült ki: válogatott kapust igazolt a Nyíregyháza

Címkék#futsal#magyar válogatott#A'Studió Futsal Nyíregyháza#Alasztics Marcell#Haladás VSE

Az új igazolás már a csapattal készül.

Kerecsen József

Nem akármilyen átigazolás jelentett be az A'Studió Futsal Nyíregyháza. Az NB I. tavalyi évadának bronzérmesénél folytatja pályafutását Alasztics Marcell. Amint arról a vaol.hu beszámolt, a 84-szeres válogatott kapus távozott egy héttel ezelőtt távozott a Haladás VSE-től és ígéretének megfelelően nem légiósnak állt, hanem a szintén élvonalbeli Nyíregyháza hívására mondott igent. Idevágó információ, hogy Alaszticson kívül a klub másik két játékosa, Rafinha és Vatamaniuc-Bartha Dávid is meghívást kapott a nemzeti együttes összetartására, melyre augusztus 17-19. között kerül sor. Itt kizárólag kizárólag edzés lesz, majd a hónap végén, Kirgizisztán ellen lép pályára a válogatott két ízben, Kecskeméten, augusztus 29-én és 31-én. 

Alasztics Marcell
Alasztics Marcell az A'Studió Futsal Nyíregyháza legújabb szerzeménye
Fotó: Alasztics Marcell/Facebook

Alasztics Marcell: "Hajrá Nyíregyháza!"

@nyiregyhazielsport Már a csapattal készül az A'Studió új igazolása 😉 De ki lehet az? 🤔 #AstudioNyiregyhaza #AstudioFutsal #nyiregyhazielsport #ujigazolas #futsal #fyp #fy ♬ Get Ready - Steve Aoki Vocal Radio Edit - 2 Unlimited

A magyar válogatott kerete:

  • Alasztics Marcell (A'Studió Futsal Nyíregyháza)
  • Faragó Ádám (DEAC)
  • Szalmás Zoltán (MVFC Berettyóújfalu)
  • Nagy Imre (MVFC Berettyóújfalu)
  • Rafael Henrique De Silva (A'Studió Futsal Nyíregyháza)
  • Rábl János (MVFC Berettyóújfalu)
  • Szabó Lajos (MVFC Berettyóújfalu)
  • Vatamaniuc-Bartha Dávid (A'Studió Futsal Nyíregyháza)
  • Fekete Márk (SG Futsal Kecskemét)
  • Juhász Donát (SG Futsal Kecskemét)
  • Bencsik Roland (SG Futsal Kecskemét)
  • Rutai Balázs (SG Futsal Kecskemét)
  • Pál Patrik (Újpest FC)
  • Horváth Benedek (vehir.hu Veszprém Futsal)
  • Suscsák Máté (Újpest FC)

 

