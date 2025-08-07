Tik-tok videóból derült ki: válogatott kapust igazolt a Nyíregyháza

Nem akármilyen átigazolás jelentett be az A'Studió Futsal Nyíregyháza. Az NB I. tavalyi évadának bronzérmesénél folytatja pályafutását Alasztics Marcell. Amint arról a vaol.hu beszámolt, a 84-szeres válogatott kapus távozott egy héttel ezelőtt távozott a Haladás VSE-től és ígéretének megfelelően nem légiósnak állt, hanem a szintén élvonalbeli Nyíregyháza hívására mondott igent. Idevágó információ, hogy Alaszticson kívül a klub másik két játékosa, Rafinha és Vatamaniuc-Bartha Dávid is meghívást kapott a nemzeti együttes összetartására, melyre augusztus 17-19. között kerül sor. Itt kizárólag kizárólag edzés lesz, majd a hónap végén, Kirgizisztán ellen lép pályára a válogatott két ízben, Kecskeméten, augusztus 29-én és 31-én.

Alasztics Marcell az A'Studió Futsal Nyíregyháza legújabb szerzeménye

Fotó: Alasztics Marcell/Facebook

Alasztics Marcell: "Hajrá Nyíregyháza!"

A magyar válogatott kerete: