Ez aztán bravúr javából!
3 órája
Világbajnoki ezüstöt pillangózott a nyírbátori úszó (videón a fantasztikus úszás)
Otopeniben csak egy egy ember volt gyorsabb nála. Antal Dávid ezüstérmet nyert 200 pillangón a junior világbajnokságon.
A héten a romániai Otopeniben rendezték az úszók junior világbajnokságát. A megméretésen tizennégy fős magyar küldöttség, köztük Antal Dávid képviselte hazánkat. A Bátori Sárkány Úszóegyesület úszója 200 pillangón állt rajtkőre nem is akármilyen eredménnyel. Délelőtt a második legjobb időt (1:58.46) jutott a döntőbe, ahol idejét tovább faragva ( 1:56.87) másodikként csapott a célba és így ezüstérmet nyert. Kaliba Viktor tanítványa a magyar küldöttség egyetlen érmét nyerte Otopeniben.
Íme Antal Dávid fantasztikus úszása
