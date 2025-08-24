Világbajnoki ezüstöt pillangózott a nyírbátori úszó (videón a fantasztikus úszás)

A héten a romániai Otopeniben rendezték az úszók junior világbajnokságát. A megméretésen tizennégy fős magyar küldöttség, köztük Antal Dávid képviselte hazánkat. A Bátori Sárkány Úszóegyesület úszója 200 pillangón állt rajtkőre nem is akármilyen eredménnyel. Délelőtt a második legjobb időt (1:58.46) jutott a döntőbe, ahol idejét tovább faragva ( 1:56.87) másodikként csapott a célba és így ezüstérmet nyert. Kaliba Viktor tanítványa a magyar küldöttség egyetlen érmét nyerte Otopeniben.

Antal Dávid és mestere, Kaliba Viktor

Íme Antal Dávid fantasztikus úszása