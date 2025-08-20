Dobogóról álmodik a nyírbátori úszófenomén

Augusztus elején a kaposvári Csik Gergely Versenyuszoda adott otthont az MVM Ifjúsági Országos Bajnokságnak. A megméretésen rajtkőre állt a Antal Dávid is. A Bátori Sárkány Úszóegyesület versenyzője fiatalabbként vett részt a megméretésen, mégis parádés teljesítményt nyújtott. Bár egy lázas betegség miatt nem tudta csúcsformáját hozni, a verseny végére már egyre jobb formába lendült, és remekül úszott. Mint ismert, Kaliba Viktor tanítványa július első hetében somorjai ifi Eb-n aranyérmet szerzett 200 pillangón, ebben a számban ezúttal sem talált legyőzőre. Emellett a táv 100 és 50 méteres távján és 200 háton is országos bajnok lett, 50 háton pedig harmadikként csapott a célba.

Megszokott kép: Antal Dávid a dobogó tetején fotó: hunswim.hu

Dávidra mindössze egy nap pihenés várt, majd Egerbe utazott, ahol egy kéthetes, kemény edzőtáborban vett részt, hogy tovább erősödve és formába lendülve méltón képviselje hazánkat és egyesületét a romániai Otopeniben rendezendő ifjúsági világbajnokságon. Ott augusztus 24-én áll rajtkőre a 200 méteres pillangóúszásban.

– Az ifi Eb-n még jól ment minden, a kaposvári bajnokság előtt azonban öt napon át 38-39 fokos lázzal bajlódtam. A rajtot megelőző vasárnap is rosszul voltam, hétfőn kétszáz háton nagyon szenvedtem. Kedden kicsit jobb volt az úszás, de az erőt még nem éreztem, csak a hét végére kezdtem nagyjából magamhoz térni… – tekintett vissza Antal Dávid.

Antal Dávid a dobogóról álmodik

Betegsége ellenére azonban négy számban országos bajnoki címet szerzett, egyben pedig a dobogó legalsó fokára állhatott.

– Igen, az országos bajnokság így is nagyon jól sikerült – fogalmazott Dávid mestere, Kaliba Viktor, a Bátori Sárkány Úszóegyesület vezetőedzője.

– Ahogy teltek a napok, egyre jobban ment neki, de az időeredmények nyilván nem olyanok, mintha teljesen egészségesen úszott volna. Igaz, nem is volt cél, hogy megszakadjon, a nyerhetőnek tűnő számokba eleve annyit rakott bele, amennyi feltétlenül szükséges volt a győzelemhez. A vébé előtt két-három hetünk maradt, hogy amennyire lehetséges, felkészüljünk. Három ilyen fontos versenyünk gyors egymásutánban még nemigen volt korábban, így nem tudom, mennyire tudjuk jól megoldani az újabb feladatot is.

Kaliba Viktor elmondta, hogy ezúttal csak egyetlen számban, 200 pillangón indul a tanítványa.

– Romániában csak előfutam lesz és döntő, vagyis egy nap alatt kétszer kell meghalni. Már délelőtt 1:58 -as, vagy 1:57 vége közeli időre lesz szükség a döntőhöz. Szóval szakmailag is rendkívül nehéznek ígérkező, nagy kihívás a mostani ifi világbajnokság…

– mondta a mester.

Adja magát a kérdés. Vajon milyen idő kellhet az éremhez augusztus 24-én Dávidnak a fő számában.