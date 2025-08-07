Antal Dávid halmozta az érmeket (videóval)

Múlt héten a kaposvári Csik Gergely Versenyuszoda adott otthont az MVM Ifjúsági Országos Bajnokságnak. A megméretésen rajtkőre állt a Antal Dávid is. A Bátori Sárkány Úszóegyesület úszója fiatalabbként vett részt a megmérettetésen, mégis lenyűgöző teljesítményt nyújtott. Bár egy lázas betegség miatt nem tudta csúcsformáját hozni, a verseny végére már egyre jobb formába lendült, és remekül úszott. Mint ismert, Kaliba Viktor tanítványa július első hetében a szlovákiai Somorján lebonyolított ifi Eb-n aranyérmet szerzett 200 pillangón, ebben a számban ezúttal sem talált legyőzőre. Emellett a táv 100 és 50 méteres távján és 200 háton is országos bajnok lett, 50 háton pedig harmadikként csapott a célba.

Antal Dávid négyszer állhatot a dobogó tetejére Kaposváron fotó: hunswim.com

Antal Dávid: fókuszban a világbajnokság

Dávidra mindössze egy nap pihenés várt, majd hétfőn Egerbe utazott, ahol egy kéthetes, kemény edzőtáborban vesz rész, ahol tovább erősödhet és formába lendülhet, hogy méltón képviselje hazáját és egyesületét a romániai Otopeniben rendezendő Ifjúsági Világbajnokságon. Ott augusztus 24-én áll rajtkőre a 200 méteres pillangóúszásban.

Antal Dávid a dobogó tetején