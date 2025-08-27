A magyar küldöttség egyetlen érmét szerezte a vb-n a nyírbátori úszó

A romániai Otopeniben rendezték az úszók junior világbajnokságát augusztus 19-e és 24-e között. A megméretésen tizennégy magyar sportoló állt rajtkőre, köztük vármegyénk kiválósága, Antal Dávid. A Bátori Sárkány Úszóegyesület tehetsége 200 pillangón indult nem is akármilyen eredménnyel, hiszen a második legjobb idővel (1:58.46) jutott döntőbe. Az esti fináléban a tizenhetedik születésnapját nemrégiben ünneplő sportoló, aki július elején a somorjai ifjúsági Európa-bajnokságon 1:57.42-vel érdemelte ki az aranyérmet, ötven méter után negyedikként fordult. A táv felénél harmadik volt, majd fokozta a tempót, és feljött másodiknak, a dél-afrikai Kris Mihaylovot azonban nem tudta befogni, ám az ezüstérem is nagyszerűen csillog a nyakában. Kaliba Viktor tanítványa a magyar küldöttség egyetlen érmét nyerte.

Antal Dávid és riválisa

Fotó: Istvan Derencsenyi/World Aquatics

Háromszor kellett csúcsformába lendülnie Antal Dávidnak

Az elmúlt időszakot tekintve Antal Dávid már a harmadik kiemelt nemzetközi eseményen brillírozott, ami igencsak nagy igénybevételt jelentett.

– Azért voltunk szkeptikusak, mivel korábban még nem csináltunk olyat, hogy ilyen rövid időszak alatt alatt három komoly világversenyen is rajthoz állunk – mondta el a szon.hu megkeresésére Kaliba Viktor. – A nagykönyv, valamint a szakma is azt mondta, hogy ezt nem lehet megcsinálni. Amennyiben a szívemre teszem a kezem, akkor én magam sem hittem, hogy ez összejöhet. Azt gondoltam, hogy komolyabb idők lesznek, de a legnagyobb favorit, amerikai úszó nem jött el a vb-re, ráadásul az sem segített, hogy egy nap alatt kétszer kellett úszni, reggel és este.

Mindezek ellenére már reggel látszott, hogy ebből azért még valami komolyabb is kisülhet, Dávid pedig megcsinálta, így éremmel térhetett haza Romániából.

– A reggeli úszást úgy építettük fel, mintha nem lenne este, azaz feltettünk mindent egy lapra – folytatta a tréner. – Dávid ezt az időt tudja, nagy dolgokat nem vártam tőle, hiszen mindössze öt hetünk volt a felkészülésre, miközben voltak olyanok, akik fél éve erre az eseményre hangoltak. Egy ausztrálnak, egy kínainak, egy dél-afrikainak nincs Európa-bajnoksága, tehát ők itt akarták megmutatni magukat. Tisztában voltunk azzal, hogy lesz majd legalább egy olyan úszó, aki kiemelkedik a mezőnyből, s habár mi a kínai srácra gondoltunk, végül a dél-afrikai lett az. Dávid a reggeli futamában nagyon jól mozgott, így bizakodóak voltunk az estét illetően, ám ahhoz, hogy megnyerjük a vb-t, ahhoz rengeteg szerencse kellett volna. Dávid viszont beleállt ebbe, kockáztatott, így ellépett a dél-afrikai riválisával, a táv felénél lerázva a többieket. Ennek az eredménye viszont az lett, hogy nem tudott már ráerősíteni a végén, így másodikként csapott a célba.