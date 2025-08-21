augusztus 21., csütörtök

Átúszták a Balatont, de hogyan?!

Címkék#Nagykálló#AQUA SE#Szakács Roland#úszás

Kerecsen József

A napokban rendezték meg az „Ússzuk át a Balatont a Nagykállói Strandfürdőben elnevezésű programot, melyen a nyíregyházi AQUA SE szenior úszói is szép számmal részt vettek, sőt 1-2 vízilabdás ifjonc is medencébe ugrott. 

Aqua SE Nagykálló
Az AQUA SE úszói Nagykállóban is kitettek magukért
Fotó: Aqua SE

Az AQUA SE két úszója meg sem állt 11 km-ig

– A rendezvényen 5500 métert kellet teljesíteni a résztvevőknek, illetve ami jól esett, de a cél a Balaton átúszásával közel megfelelő méterszám. A résztvevőink között voltak olyanok, akik az AQUA SE edzésein tanulták meg egy éve az úszás alapjait és azóta is lelkes tagjai az egyesületnek. A legfiatalabb indulóink a Sipeki-ikrek voltak, de túlnyomóan az ötvenes korosztály volt többségben. A legidősebb indulónk 59 évesen teljesítette a 5,5 km es távot, összességében 77 km-t és 750 m-t teljesített a lelkes kis csapat. A leghosszabb távot Koncz István (11000 m) és Koncz Emese (11000 m) úszták. Büszkék vagyunk szenior úszóinkra – tájékoztatott Szakács Roland, az AQUA SE elnöke.

 

