Felavatták Balkány új ékszerdobozát, minden adott a minőségi sportoláshoz (fotókkal)

‚Tedd azt, amiben hiszel és higgy abban, amit teszel!” Egy indiai tanítómestertől származó mondattal köszöntötte Obsitos Norbert, a Balkányi Sport Egyesület elnöke a jelenlévőket a város megújult sportcentrumában. Aki évekkel ezelőtt járt ezen a helyszínen, vélhetően aligha hisz most a szemének, hiszen szinte alapjaiban változott meg a futballpálya és környezete. Tavaly már elkészült az az új játéktér, ami nyugodtan kijelenthető, NB I-es szintű borítást kapott, valamint az új, tágas öltöző és kiszolgálóhelyiség. Ehhez jött most hozzá egy modern rekortán futókör, két lelátó, valamint egy téglaépítésű vizesblokk, ami méltó körülményeket teremt a város lakóinak a sportoláshoz, az egyesület igazolt labdarúgóinak az edzéshez, valamint a mérkőzésekhez, nem utolsó sorban pedig az utánpótlás és a felnőtt gárda szimpatizánsainak a szurkoláshoz. A beruházások már most 150 millió forint fölé rúgnak és még messze nincs vége, hiszen egy 40x20 méteres műfüves játéktérrel és egy a centerpálya borításával megegyező edzőpályával is bővül a központ.

Kiváló körülmények között sportolhatnak a jövőben Balkányban

Fotó: Sipeki Péter

– Boldog vagyok, hogy most itt állhatok, hiszen sok-sok kormányzati és európai uniós támogatásból megvalósult egy álom. Egy modern és minden szempontból kielégítő létesítmény jött létre a sok-sok munkából. Nagyon hálás vagyok azoknak a szakembereknek, akik ehhez hozzájárultak – tette hozzá Obsitos Norbert.

Dr. Simon Miklós, a térség országgyűlési képviselője is elismeréssel szólt az új sportközpontról, megemlítve, hogy a fejlesztésekhez a Terület- és Településfejlesztési Program Plusz is hozzájárult.

– Norbert olyan lelkesedéssel vágott bele az általa megálmodott munkába, hogy nem lehetett nem támogatni. Köszönettel tartozunk a Magyar Labdarúgó-szövetség Vármegyei Igazgatóságának is, hiszen hatalmas támogatást biztosítottak a fejlesztésekhez. Kívánom, hogy az itt pallérozódó fiatalok megvalósítsák törekvéseiket.

Összefogás eredménye a balkányi sportközpont

Természetesen az igazgatóság elnöke, dr. Szalacsi Árpád sem hiányozhatott az átadó ceremóniáról.