Konferencia Liga: Baráth Péter góllal járult hozzá a Raków főtáblára jutásához

A gyulaházi származású és kisvárdai nevelésű Baráth Péter kezdőként lépett pályára, és már a második percben megszerezte a vezetést a vendégeknek, majd a 74. percben lecserélték.

Kettős győzelemmel jutottak a főtáblára Baráth Péterék

Fotó: Jakub Ziemianin

Csapata, a Raków a múlt héten 1-0-ra nyert hazai pályán, a párharc első mérkőzésén, vagyis kettős győzelemmel jutott a harmadik számú európai kupasorozat alapszakaszába.