Labdarúgás

4 órája

Konferencia Liga: Baráth Péter góllal járult hozzá a Raków főtáblára jutásához

Baráth Péter góllal járult hozzá a lengyel Raków Czestochowa 2-1-es győzelméhez és továbbjutásához a bolgár Arda Kardzsali otthonában a labdarúgó Konferencia-liga-selejtező negyedik fordulójának visszavágóján.

A gyulaházi származású és kisvárdai nevelésű Baráth Péter kezdőként lépett pályára, és már a második percben megszerezte a vezetést a vendégeknek, majd a 74. percben lecserélték. 

Baráth
Kettős győzelemmel jutottak a főtáblára Baráth Péterék
Fotó: Jakub Ziemianin

Továbbjutottak Baráth Péterék

Csapata, a Raków a múlt héten 1-0-ra nyert hazai pályán, a párharc első mérkőzésén, vagyis kettős győzelemmel jutott a harmadik számú európai kupasorozat alapszakaszába.

Konferencia-Liga: selejtező, 4. forduló, visszavágó:
Arda Kardzsali (bolgár)–Raków Czestochowa (lengyel) 1–2 (0–1)
Továbbjutott a Raków, kettős győzelemmel, 3-1-es összesítéssel.

 

