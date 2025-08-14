augusztus 14., csütörtök

Játékossors

49 perce

Távozhat a Szpari csatára – sajtóhír

Címkék#Nyíregyháza Spartacus#Beke Péter#Kecskemét#Szeged

Tavaly januárban érkezett. Sajtóinformációk szerint most távozhat Nyíregyházáról Beke Péter.

Szon.hu

Csapatot válthat a nyári átigazolási időszak hajrájában a Nyíregyháza Spartacus FC magyar támadója, Beke Péterszámolt be róla a Csakfoci. A portál úgy tudja, hogy a 24 éves csatár iránt a Szeged és a Kecskemét is érdeklődik. Beke Péter 2024 januárjában igazolt Nyíregyházára, tagja volt az NB II-es bajnokcsapatnak. Ebben a szezonban a Kisvárda ellen még kezdett, a Puskás ellen hat percet kapott, a Fradi ellen pedig csak a cserepadon ült. Az előző idényben huszonhét tétmeccsen hat gólig és három gólpasszig jutott.

Beke Péter
Sajtóhírek szerint Beke Péter távozhat Nyíregyházáról Fotó: Kovács Péter

 

Beke Péter gólja a Kecskemét ellen (2025.05.04. OTP Bank Liga, 30. forduló)

