Távozhat a Szpari csatára – sajtóhír

Csapatot válthat a nyári átigazolási időszak hajrájában a Nyíregyháza Spartacus FC magyar támadója, Beke Péter – számolt be róla a Csakfoci. A portál úgy tudja, hogy a 24 éves csatár iránt a Szeged és a Kecskemét is érdeklődik. Beke Péter 2024 januárjában igazolt Nyíregyházára, tagja volt az NB II-es bajnokcsapatnak. Ebben a szezonban a Kisvárda ellen még kezdett, a Puskás ellen hat percet kapott, a Fradi ellen pedig csak a cserepadon ült. Az előző idényben huszonhét tétmeccsen hat gólig és három gólpasszig jutott.

Sajtóhírek szerint Beke Péter távozhat Nyíregyházáról Fotó: Kovács Péter