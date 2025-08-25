Birkózás
A homokban gyűrték egymást
Immáron kilencedszer rendezte meg a Nyírsport SE a Sóstó Kupa Nyílt Nemzetközi Strandbirkózó versenyét a Nyíregyháza MJV és a Sóstógyógyfürdő Zrt támogatásának köszönhetően. A nem túl kecsegtető időjárás ellenére három észak-keleti megyéből is érkeztek versenyzők, hogy megmérettessék magukat.. A közel 80 előnevezett résztvevő mellett a strandról is szép számmal jelentkeztek, hogy kipróbálhassák ezt a pergő, látványos sportot. A legfiatalabb versenyző a tiszacsegei 3 éves Szilágyi Dominik volt, aki végül aranyéremmel lett gazdagabb a nap végére.
