Kosarasoktól volt hangos az aréna

A felkészülés első hete kezdődött meg a Hübner Nyíregyháza Blue Sharks kosarasai számára. Hagyományosan az első hét egybe esik a kosárlabda táborral, melyre idén is sok gyerek jelentkezett. A sportág alapjait tanítják meg a fiataloknak, de sokan már úgy érkeznek, hogy nem teljesen kezdők. Az edzéseket a felnőtt gárda trénerei tarják.

Egy tábor, ahol mindenki kiválóan érzi magát

Fotó: Hübner Nyíregyháza Blue Sharks

Az egyéni képességek fejlesztésére törekszenek a Blue Sharks táborában

– Ez egy képző tábor, az egyéni képességek fejlesztésére törekszünk – mondta el a Nyíregyházi Televízió kamerája előtt Szobi Dániel edző. – Lehet, hogy valaki már magasabb szinten játszik, az alapokat soha nem szabad elfelejteni. Ugyanazokat a gyakorlatokat végzik nálunk a tíz éves gyerekek, és a tizenkilenc éves fiatalok is.

Sokan évek óta visszajárnak a táborba, és minden évben fejlesztik a tudásukat. A Sportcentrum képviselői figyelik a tehetségeket, sokan ma már az egyesület csapataiban kosaraznak. Az egyik legfontosabb, hogy a fiatalok megszeressék a sportágat.

– Ez is a célunk. Kevés kezdő sportoló van most nálunk, de most is van aki teljesen az alapoktól indul. A korábbi táborokban is előfordult, hogy valaki itt kezdte pályafutását, és az NB-I-es szintig jutott. Bízunk abban, hogy most is találunk ilyen tehetséget, akiből élvonalbeli játékos lesz – tette hozzá Csizmadia Levente táborvezető.

A felnőtt keret tagjai közül többen is ott vannak a táborban. Egyrészt ez a fiatalok számára motiváló, másrészt ezzel ők is elkezdik az edzést. A teljes csapat a jövő héttől kezdi a munkát. Több felkészülési mérkőzés is szerepel a programban, az első meccset Szolnokon vívja majd az együttes. Ismét megrendezik a hagyományos Sitku Ernő Emléktornát is, majd szeptember végén kezdődik a bajnokság.