Az aktuális magyar bajnokkal találkozott a Blue Sharks

Teljes kerettel utazott el a Tisza-partiakhoz a Hübner Nyíregyháza Blue Sharks, míg a hazaiaknál voltak ugyan hiányzók, de így is pályára lépett mások mellett a négy légiós, valamint a válogatott Pallai Tamás is.

Túl az első felkészülési mérkőzésen a Blue Sharks

Fotó: Hübner Nyíregyháza Blue Sharks

Igyekezett felvenni a tempót a Blue Sharks

Az ellenfél bajnokhoz méltó mentalitással lépett pályára, amihez nem volt könnyű alkalmazkodni, de idővel felvette a tempót a Nyíregyháza. Ahogy hozzászoktak Merim Mehmedovic játékosai az intenzitáshoz, produkáltak biztató periódusokat is az első félidőben, a nagyszünetre azonban így is kialakult egy 22 pontos különbség, ami abszolút vállalható volt. A második félidő már gyengébben alakult, a végére kinyílt az olló, de ezen az összecsapáson nem is az eredmény volt a legfontosabb, hanem a ritmus felvétele, valamint az, hogy játékba lendüljenek a kosarasok.

Kosárlabda: felkészülési mérkőzés

Szolnoki Olajbányász–Hübner Nyíregyháza Blue Sharks 112–53

A csapat programja szeptember 5-6-án a hazai rendezésű Sitku Ernő Emléktornával folytatódik. A vezetőség idén is arra törekedett, hogy olyan csapatok szerepeljenek a programban, amelyekben (vagy amely együttes városában) Sitku Ernő is kosárlabdázott pályafutása során. Külön öröm, hogy egymást követő második évben ugyanazok a gárdák alkotják a torna mezőnyét, vagyis az állandó résztvevő Budapesti Honvéd SE, DEAC páros mellett a tavalyi torna győztese, az Atomerőmű SE is Nyíregyházára látogat.