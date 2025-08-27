augusztus 27., szerda

Kosárlabda

3 órája

A bajnok ellen kezdi a felkészülést a Hübner Nyíregyháza BS

Címkék#Merim Mehmedovic#Hübner Nyíregyháza Blue Sharks#kosárlabda

Közeledik a bajnoki rajt, a Blue Sharks játékosai pedig gőzerővel készülnek a szezonra.

Mihály Norbert

Az elmúlt hetekben fontos szerepet kaptak az erősítő edzések a bajnoki rajtra készülő Hübner Nyíregyháza Blue Sharks csapatánál. A szakvezetés igyekszik megfelelő erőállapotba hozni a játékosokat. A kosarasok a nyári szünetre is kaptak edzésprogramot, így nem a nulláról kellett kezdeniük a munkát. 

Blue Sharks
Gőzerővel készül a Blue Sharks
Fotó: Hübner Nyíregyháza Blue Sharks

A Szolnok ellen kezdődik a Blue Sharks felkészülése

Az első edzőmérkőzést csütörtökön Szolnokon vívja a csapat. A szolnokiak bosnyák trénere volt Merim Mehmedovic játékosa, felvették a Nyíregyházával a kapcsolatot, így a bajnok ellen lép pályára az első felkészülési meccsén az együttes. Szeptember 5-6-án aztán jön a Sitku Ernő Emléktorna, melyen szintén A csoportos csapatok várnak a Kék Cápákra, nevezetesen a Debrecen, a Paks és a Honvéd lesz az ellenfél. 

– Szeretem ha élvonalbeli csapatok ellen játszunk, de természetesen lesz csoporttársunk is az ellenfelek között. Nagyon hasznosnak tartom a Sitku Ernő Emléktornát, melyből sok tapasztalatot lehet majd leszűrni – mondta egy a minap adott interjújában Merim Mehmedovic vezetőedző. 

Tavasszal jó formában játszott a Nyíregyháza, ezt kellene átmenteni a következő szezonra. A csapatban a sok fiatal mellett van néhány rutinos, és egy külföldi kosaras. A klub vezetése igyekszik felépíteni a fiatalokat, akikre hosszú távon számíthat. A cél ezúttal is a rájátszásba kerülés.

 

