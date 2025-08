Hogy miért van sportmelltartó Szabolcsban a férfi focistákon? Az ok fontosabb, mint gondolná

A Catapult rendszer 2016-2017 környékén kezdett divatba jönni, bár maga a cég eredetileg az Ausztrál Sportintézet (AIS) és a Cooperative Research Centres (CRC) közötti partnerségből jött létre, hogy maximalizálja az ausztrál sportolók teljesítményét az athéni olimpia előtt. A vállalatot hivatalosan 2006-ban alapították Melbourne-ben.

A Szpari is a Catapult-rendszer számaira épít

Fotó: Nyíregyháza Spartacus FC

A Catapult a sportteljesítmény alapvető kérdéseire keresi a választ

A Catapult által a kezdeti években kifejlesztett viselhető technológiák a sportteljesítmény alapvető kérdéseire keresték a választ. Ez a cél maradt a későbbiekben is a fókuszban, miközben a kezdetleges start-up a sporttechnológia globális vezetőjévé vált, hiszen a teljesítmény-ökoszisztéma minden elemére kínál megoldásokat; a viselhető nyomkövetéstől a sportolói menedzsmentig és a videóelemzésig.

Azóta más cégek (GPSports) is megpróbálták lemásolni ezt a rendszert, ám a piacvezető továbbra is a Catapult, ezt a terméket használja vármegyénk két élvonalbeli csapata, a Kisvárda Master Good és a Nyíregyháza Spartacus FC is.

A Catapult GPS-alapon működik: a körülbelül hatvan grammos eszközt a két lapocka közé helyezik el, majd a szerkezet 10-100 Hz közötti mintavételi frekvenciával rögzíti az adatokat. Az ebből kinyerhető számok reális képet adnak a játékos teljesítményéről, az edzés minőségéről és intenzitásáról, a sportoló mozgásáról. Mérhető a helyezkedés mikéntje, a futómennyiség, illetve olyan sportmechanikai adatok is, amelyek segítségével megelőzhetők a rejtett sérülések.

Egy szélső mozgáskultúrája könnyen egyoldalúvá válhat, éppen ezért szükséges, hogy konditermi munkával egálba hozzák a terhelés mennyiségét. Mindezeken felül kifejezetten lényeges elem a pulzusérték, amely akár mérkőzés közben is szemlélteti, hogy ki az, aki az ereje végén jár, kit kell cserélni.

A Kisvárda is ezt a rendszert létesíti előnyben

Fotó: kisvardafc.hu

Természetesen a rendszer ma már számos sportágban használható, bár leginkább a labdajátékokban elterjedt, mivel az állóképességi sportokban egyéni elemző rendszereket használnak, ilyen például a TrainingPeaks. Hogy mennyire is elterjedt ma már ez a rendszer? Nos a Catapult huszonnégy országban működtet irodát, s közel 5000 profi licenccel bíró csapattal dolgozik együtt, olyanokkal, mint a Real Madrid, a Bayern München, a Baltimore Ravens (amerikai futball), a francia rögbiválogatott és még hosszasan sorolhatnánk.