A kisfia inspirálja a Csenger klasszisát

A vármegyei labdarúgás egyik ékkövének, Lyáh Artúrnak a pályafutása jó húsz évvel ezelőtt kezdődött az ungvári utánpótlásban. Innen tizenegy éves korában került át Magyarországra, egészen pontosan Fonyódra, majd Dunaújvároson át Mátészalkára vezetett az útja, ahol összességében nyolc évet húzott le, miközben a városban telepedett le. Az elmúlt években megfordult Tarpán és Vásárosnaményban is, míg az idei évadot a Csenger színeiben kezdte meg.

Lyáh Artúr immáron a Csenger mezében

Fotó: szon.hu

Tárt karokkal várta a Csenger vezetősége

– A felkérés egy régi kapcsolatból adódóan alakult, aminek a létrejöttében az is sokat segített, hogy Csengerben egy remek közösség alakult – mondta el a szon.hu megkeresésére, a keddi edzés előtt Lyáh Artúr. – Az előző idényem nem sült el túl jól, nem rég volt az esküvőnk, építkeztünk, miközben megszületett a kisfiam, így sok más tennivalóm akadt, a foci sajnos egy kissé hátrébb szorult. Komlósi Miklóst viszont már több mint tíz éve ismerem, a Csenger pedig korábban egyszer már megkeresett, s habár akkor nem állapodtunk meg, de jóban maradtunk. Most azonban körülbelül tíz perc elégnek bizonyult ahhoz, hogy egymás tenyerébe csapjunk. Tetszik a közeg, profik a körülmények, hamar befogadtak. Nekem pedig ez fontos, mivel egy elég érzelmes ember vagyok. Be akarom bizonyítani, hogy van még bennem, így komoly várakozással tekintek az idény elé.

A Csenger a mögöttünk hagyott szezont az előkelő ötödik helyen zárta, s habár voltak változások a keretben, de a cél ezúttal is a tabella első fele lehet. A 2025-2026-os kiírás nyitányán az ugyancsak jó erőkből álló Ibrány látogatott a szatmári településre.

– Jól kezdtük a meccset, de a semmiből jött egy váratlan öngól, ami olyannyira meglepett minket, hogy onnantól elkezdtünk futballozni – tért át a mérkőzésre a játékos. – A félidő derekán szélről Somlyai passzolt be Osváthoz, aki továbbtette a labdát, nekem pedig már csak be kellett fejeznem az akciót. Három perccel később ugyanezt a szituációt játszottuk el újra, így már vezettünk is. Utána volt még egy nagy lehetőségem, de azt hatalmas bravúrral védte a kapus. Nagy Dáviddal viszont mi sem tudtunk mit kezdeni, hiába voltunk tisztában azzal, hogy őt kell megfognunk, mégis túljárt az eszünkön, így a nagyszünetre 2–2-es eredménnyel vonultunk. A félidőben átbeszéltük Orosz Fecóval a dolgokat. Meg kellett nyernünk ezt a meccset, és meg is rúgtuk azt a harmadik gólt.

Nagyon nagy élményt adott ez a siker, amit a kisfiam születése miatt is nagyon akartam, hiszen a születése adott egy olyan motivációt, ami arra ösztönöz, hogy a pályán bizonyítsak neki.

A Csenger nem titkoltan hasonló célkitűzésekkel vágott neki az idei évadnak, azaz szeretne a bajnokság egyik legstabilabb egyleteként szerepelni.