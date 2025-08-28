Ejha! Öt gólig meg sem állt a Szpari nyáron elengedett támadója (videó)

Egyelőre messze várakozásokon alul szerepel a román Superligában az FK Csíkszereda, az újonc együttes hat fordulót követően még nyeretlen, egyetlen pontjával holtversenyben az utolsó helyen áll a bajnoki tabellán. A Román Kupa selejtezőjében viszont nagyot robbantott a gárda, szerda este idegenben győzte le 8–1-re a másodosztályú Voluntari együttesét, méghozzá a mesterötösig jutó Eppel Márton vezetésével. Eppel a nyáron távozott a Nyíregyháza Spartacus FC-től, miután Bright Edomwonyi és Dorian Babunski érkezésével létszámfölöttivé vált. A korábbi magyar válogatott támadó tavasszal kulcsfontosságú gólokkal járult hozzá ahhoz, hogy a Szpari bennmaradjon az NB I-ben.

Eppel Mártonnak minden összejött a tegnap esti mérkőzésen

Fotó: FK Csíkszereda

Eppel Márton öt gólja a Voluntari–FK Csíkszereda mérkőzésen:

A legfrissebb hírekért kövess minket a Szon.hu Google News oldalán is!