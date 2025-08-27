augusztus 27., szerda

Labdarúgás

52 perce

A Szpari kiválóságára is számítanak az U21-es válogatottnál

Címkék#U21-es válogatott#Farkas Bendegúz#Szélesi Zoltán

Szélesi Zoltán szövetségi edző 27 játékosnak küldött meghívót a szeptember 9-i, litvániai Eb-selejtező előtt.

A magyar U21-es válogatott szeptember 9-én kezdi meg szereplését az Európa-bajnoki selejtező csoportjában, amelyben a mieinken kívül az ukrán, a horvát, a török és a litván együttes szerepel. A jövő őszig tartó sorozat végén a csoport első helyezettje kijut a 2027-es, albán-szerb közös rendezésű korosztályos tornára, a második helyezett pedig pótselejtezőn kap esélyt az Eb-részvételre (kivéve a kilenc csoportmásodik közül a legjobbat, amely a csoportelsőkkel együtt automatikusan csatlakozik az Eb-mezőnyhöz). Farkas

Farkas
Farkas Bendegúzra is számítanak a válogatottban
Fotó: Nyíregyháza Spartacus FC archív

Farkas Bendegúzra is számít a szövetségi edző

A Szélesi Zoltán szövetségi edző vezette magyar válogatott a csoportküzdelmek első játéknapján szabadnapos lesz, majd szeptember 9-én, magyar idő szerint 18 órakor Litvániában, Druskininkai városában kezdi meg szereplését a házigazdák ellen.

A korosztály legjobbjai közé tartozó labdarúgók közül ezúttal Tóth Alex mellett Gruber Zsombor is az A-válogatottban szerepel, Lisztes Krisztián sérülése után még nem bevethető, a nyáron klubot váltó kapus, a 2006-os születésű, de már az U21-es válogatotthoz tartozó Yaakobishvili Áron pedig ezúttal azért maradt ki, hogy lehetősége legyen kiharcolni a helyét a kezdőcsapatban a spanyol másodosztályú FC Andorrában.

Az MLSZ.hu beszámolója szerint több újonc is tagja lett az együttesnek: első alkalommal kapott meghívót az U21-es keretbe Babos Bence, Huszár Marcell, Horváth Kevin, Tuboly Máté, Umathum Ádám, Fenyő Noah, Lehoczki Bendegúz, valamint a Videoton támadója, a 2007-es születésű Kovács Patrik Márk is. A 27 fős bő keretből 23 játékos utazik el Litvániába, a mérkőzésre pedig 18 mezőnyjátékost és 3 kapust lehet nevezni.

A keretbe meghívást kapott a Nyíregyháza Spartacus FC védője, Farkas Bendegúz is.

 

