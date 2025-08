Szenvedélyt vár játékosaitól a Fatum edzője

Ahogyan arról beszámoltunk, kedden a férfi kosár- és a női röplabdacsapat is megkezdte a felkészülést az új idényre. A Fatum-Nyíregyháza játékosai kedden korán kezdtek a nyíregyházi Atlétikai Centrumban, de az edzés végére így is nagyon meleg volt a rekortánon. Egyelőre több játékos hiányzik a keretből, Lászlop Alexandra és Tóth Fruzsina a válogatottal készül, ők vasárnap Nyíregyházán Dánia ellen lépnek pályára a nemzeti csapat színeiben EB-selejtezőn. Hiányoznak még a venezuelai és az egyiptomi válogatottal dolgozó röplabdások is. A felkészülés részleteiről Dávid Zoltán vezetőedző beszélt.

Kemény edzések várnak kezdetben a Fatum-Nyíregyháza játékosaira

Fotó: Fatum-Nyíregyháza

– Az alapfelmérésekkel kezdünk, megnézzük, hogy az újonnan igazolt játékosok hol tartanak fizikálisan. Ezt már megelőzte egy három hetes nyári program, amit előzetesen kiadtunk nekik. Az tartalmazott atlétikát is és különféle erősítéseket, most azokat visszamérjük. Ugye azok, akik a válogatottnál vannak, biztosan nagyon jó állapotban térnek hozzánk vissza, szóval most azon kell dolgoznunk, hogy azokat, akik nyáron több szabadidővel rendelkeztek, egy szintre hozzuk velük. Az elején sok kondiedzésünk lesz, de rengeteget fogunk labdával is gyakorolni, hogy meg legyen a kellő érintésszám.

Idén is lesz Fatum Kupa

Dávid Zoltán elmondta, ugyan elsőként dolgozik női röplabdacsapat élén, nem érzi úgy, hogy nehezebb feladata lenne a korábbiaknál. Mint mondta, szerinte aki emberekkel dolgozik edzőként, annak mindig nehéz feladata van, motivált és kevésbé motivált játékosokkal pedig nemtől függetlenül találkozott már trénerként. A vezetőedző szeretné, hogy a csapat tagjai szenvedélyesen eddzenek és játsszanak a mérkőzéseken.

– Én edzőként sem tudom másként csinálni, mint annak idején játékosként. Én szenvedéllyel dolgozom, nekem ez a mentalitásaom, vagy csináljunk valamit rendesen, vagy ne csináljuk sehogy. Ez másként nem működik. Magyarországon edzőként az elsődleges, hogy fenntartsd ezt a mentalitást. Véleményem szerint a profi sportoló nem attól profi, mert pénzt kap, hanem mert úgy dolgozik és úgy viselkedik pályán kívül is. Itt az a legmunkásabb, hogy kilenc hónapon keresztül nap mint nap, percről percre motiváljam őket és a fókuszt folyamatosan 100 vagy akár 120 %-on tartsam – fogalmazott a vezetőedző a klub közösségi oldalára feltöltött videójában.