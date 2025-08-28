Első edzőmeccsére készül a Fatum

Gőzerővel készül a bajnoki rajtra a Fatum-Nyíregyháza. A női röplabda együttes közel négy hete új edzővel kezdte meg a felkészülést az új idényre, Dávid Zoltán vette át a stafétabotot a távozó Adrian Chylinski-től. A keret több helyen is változott, távozott a Tolnai Janka-Kump Alíz-Szabó Lili trió, a légiósok közül pedig elhagyta az egyesületet Darija Ivanova, Natasha Calkins, Marija Skoric és Paulina Zaborowska is. Érkeztek viszont minőségi játékosok a nyáron, María Alejandra Alvarez Del Burgo személyében spanyol, Lara Davidovics személyében szerb-francia, Sohila Wafeekkel pedig egyiptomi légióssal erősödött a keret. Utóbbi még nem csatlakozott az állományhoz, szeptembertől számíthat rá a szakmai stáb.

Munkában a Fatum-Nyíregyháza: Dávid Zoltán elégedett a hozzáállással

Fotó: Fatum-Nyíregyháza

Dávid Zoltán vezetőedző mindenesetre elégedetten summázta az eddig eltöltött időszakot.

– Ez alatt a néhány hét alatt nagyon pozitívak a tapasztalatok, mindenki becsülettel dolgozik. Persze a mérkőzéseken, stresszhelyzetben derül majd ki, hogy ki hogyan teljesít. A hétvégi edzőmeccs után már ebben a tekintetben is okosabbak leszünk – mondta a tréner a Fatum-Nyíregyháza hivatalos weboldalán.

Bajnoki címre is esélyes a Fatum-Nyíregyháza?

A csapat labdás és erősítő edzéseket egyaránt végez, és már csak két napot kell várni az első edzőmérkőzésig, Székesfehérváron lépnek pályára a lányok. Ezen kívül is több felkészülési mérkőzés vár még az együttesre, Romániában is pályára lép a gárda, és ismét megrendezik a hagyományos Fatum Kupát is. A Spanyolországból érkező új szerzemény, María Alejandra Alvarez Del Burgo egészen merész célokat is megfogalmazott.

– Sokat dolgozunk, igyekszünk jó csapatot építeni. Fontosnak tartom, hogy bízzunk egymásban. Remélem, hogy az elvégzett munka után egy jó szezon vár ránk, remélem mindenkinek megmutatjuk majd hogyan dolgoztunk. Szeretném ha győznénk a bajnokság végén, és tovább erősítenénk a klub hírnevét a legmagasabb szinten.

A Fatum-Nyíregyháza hazai pályán kezdi a TippmixPro Női Röplabda Extraligát, ellenfele a MÁV Előre lesz, az első idegenbeli mérkőzését pedig Újpesten vívja a csapat egy héttel később. Az első rangadóra november közepéig kell várni, akkor a Vasas vendégei lesznek Dávid Zoltán tanítványai.