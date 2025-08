Közel jártak az éremhez

Szombaton ért véget az Észak-Macedóniában és Horvátországban rendezett XVIII. Nyári Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál (EYOF), amelyen 15 sportágban 151 magyar fiatal vett részt. Az eseményen a lány röplabda csapatban helyet kapott a Fatum Nyíregyháza tehetséges játékosa, Pampuch Gréta is, a csapat szakmai stábját pedig édesapja, Pampuch Csaba erősítette.

Pampuch Gréta (Fatum Nyíregyháza) és Pampuch Csaba

Vezér volt a Fatum Nyíregyháza fiatal játékosa

A mieink az első csoportmérkőzésükön Lengyelország ellen léptek pályára, és fantasztikus csatában 3:1-es győzelmet arattak. Gréta vezéregyéniségként irányította a csapatot: szenzációs megmozdulásaival és küzdőszellemével kulcsszerepet játszott a diadalban. A folytatásban következtek a horvátok, a Fatum üdvöskéje újfent bizonyította kivételes talentumát és döntő érdemeket szerzett az újabb sikerben. Utolsó mérkőzésükön Németország ellen is diadalmaskodtak, így hibátlan mérleggel zárták a csoportkört. A döntőbe jutás azonban nem sikerült a lányoknak, mert 3:0-ra kikaptak Törökországtól. Végül az éremről is lemaradtak, ugyanis a bronzmérkőzésen a lengyelek visszavágtak a csoportmérkőzésen elszenvedett vereségért, így Pampuch Grétáék a negyedik helyen zárták a tornát.

– Nagy eredmény, hogy a csoportmérkőzések során legyőztük a lengyeleket és a németeket és a horvátokat is. Sajnos Törökország nehéz dió volt, kiemelkedtek a mezőnyből, nem véletlenül szerezték meg az aranyérmet. A krónikához tartozik azonban, hogy Grétának aznap magas láza volt, így a csapatorvos nem engedte játszani, talán másképpen alakul, ha ő is bevethető lett volna. Hasznos tapasztalatokkal gazdagodtunk azonban, amelyeket a hazai bajnokságban tudunk majd kamatoztatni és nem mellékesen a játékosok kipróbálhatták magukat egy erős nemzetközi mezőnyben – összegzett Pampuch Csaba a Nyíregyházi Televízió megkeresésre.