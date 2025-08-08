Hazai pályán kezd a Fatum

Mint arról beszámoltunk, a Fatum Nyíregyháza női röplabdacsapata augusztus 4-én hétfőn kezdte a felkészülést a 2025-2026-os bajnoki szezonra. A hatszoros magyar bajnok és kilencszeres Magyar Kupa győztes alakulat, Dávid Zoltán vezetőedző, Pampuch Csaba másodedző és Tóth Dalma erőnléti edző irányításával, szintfelmérésekkel, egészségügyi-és állapotfelmérésekkel indított. Időközben a Magyar Röplabda Szövetség elkészítette a női röplabda Extraliga menetrendjét. Ez alapján a bajnokság az október 11-i hétvégén rajtol. A Fatum Nyíregyháza hazai pályán kezd, az első ellenfele a MÁV Előre lesz. Az első idegenbeli mérkőzését Újpesten vívja a csapat egy héttel később. Az első rangadóra november közepéig kell várni, akkor a Vasas vendégei leszünk. Az alapszakasz február 8-ig tart. Jelenleg zajlanak az egyeztetések a csapatok között a pontos időpontok ügyében – tájékoztatott a csapat hivatalos weboldalán.

A Fatum Nyíregyháza hazai pályán kezdi meg bajnoki szereplését fotó: Fatum Nyíregyháza