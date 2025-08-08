augusztus 8., péntek

László névnap

21°
+30
+13
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Röplabda

53 perce

Hazai pályán kezd a Fatum

Címkék#Fatum Nyíregyháza#extraliga menetrend#röplabda#Magyar Röplabda Szövetség

A Magyar Röplabda Szövetség elkészítette a női röplabda Extraliga menetrendjét. A Fatum Nyíregyháza hazai pályán kezdi meg bajnoki szereplését.

Szon.hu

Mint arról beszámoltunk, a Fatum Nyíregyháza női röplabdacsapata augusztus 4-én hétfőn kezdte a felkészülést a 2025-2026-os bajnoki szezonra. A hatszoros magyar bajnok és kilencszeres Magyar Kupa győztes alakulat, Dávid Zoltán vezetőedző, Pampuch Csaba másodedző és Tóth Dalma erőnléti edző irányításával, szintfelmérésekkel, egészségügyi-és állapotfelmérésekkel indított. Időközben a Magyar Röplabda Szövetség elkészítette a női röplabda Extraliga menetrendjét. Ez alapján a bajnokság az október 11-i hétvégén rajtol. A Fatum Nyíregyháza hazai pályán kezd, az első ellenfele a MÁV Előre lesz. Az első idegenbeli mérkőzését Újpesten vívja a csapat egy héttel később. Az első rangadóra november közepéig kell várni, akkor a Vasas vendégei leszünk. Az alapszakasz február 8-ig tart. Jelenleg zajlanak az egyeztetések a csapatok között a pontos időpontok ügyében – tájékoztatott a csapat hivatalos weboldalán.

Fatum Nyíregyháza
A Fatum Nyíregyháza hazai pályán kezdi meg bajnoki szereplését fotó: Fatum Nyíregyháza

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu