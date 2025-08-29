56 perce
Egy helyen a Fatum Nyíregyháza összes bajnoki mérkőzése
A MÁV Előre ellen kezdenek, az UTE ellen zárják az évet. Mutatjuk a Fatum Nyíregyháza bajnoki menetrendjét.
A Fatum Nyíregyháza gőzerővel készül a bajnoki rajtra, mint arról beszámoltunk, az együttes szombaton lejátssza első felkészülési mérkőzését is. Közben teljessé vált az alapszakasz pontos menetrendje – számolt be róla a csapat hivatalos weboldalán. A Fatum-Nyíregyháza hazai pályán kezdi a TippmixPro Női Röplabda Extraligát, ellenfele a MÁV Előre lesz, az első idegenbeli mérkőzését pedig Újpesten vívja a csapat egy héttel később. Az első rangadóra november közepéig kell várni, akkor a Vasas vendégei lesznek Dávid Zoltán tanítványai.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Szon.hu Google News oldalán is!
A Fatum Nyíregyháza bajnoki menetrendje
- 2025. 10. 11. 19:00 Fatum Nyíregyháza–Máv Előre Foxconn
- 2025. 10. 18. 19:00 UTE–Fatum Nyíregyháza
- 2025. 11. 10. 19:00 Fatum Nyíregyháza–Vasas SC
- 2025. 11. 16. 16:00 Vasas Óbuda–Fatum Nyíregyháza
- 2025. 11. 19. 18:00 Fatum Nyíregyháza–TFSE
- 2025. 11. 22. 18:00 Fatum Nyíregyháza–MBH-Békéscsaba
- 2025. 12. 10. 18:00 KHG KNRC–Fatum Nyíregyháza
- 2025. 12. 14. 16:00 Máv Előre Foxconn–Fatum Nyíregyháza
- 2025. 12. 17. 18:00 Fatum Nyíregyháza–UTE
- 2026. 01. 11. 18:00 TFSE–Fatum Nyíregyháza
- 2026. 01. 17. 18:00 Fatum Nyíregyháza–Vasas Óbuda
- 2026. 01. 20. 19:00 Vasas SC–Fatum Nyíregyháza
- 2026. 01. 24. 18:00 MBH Békéscsaba–Fatum Nyíregyháza
- 2026. 01. 31. 18:00 Fatum Nyíregyháza–SZBRA
- 2026. 02. 07. 18:00 Fatum Nyíregyháza–KHG KNRC
Nagy dobásra készülnek ezen a szabolcsi településen, ilyen attrakciót még nem látott a város!