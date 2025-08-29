Egy helyen a Fatum Nyíregyháza összes bajnoki mérkőzése

A Fatum Nyíregyháza gőzerővel készül a bajnoki rajtra, mint arról beszámoltunk, az együttes szombaton lejátssza első felkészülési mérkőzését is. Közben teljessé vált az alapszakasz pontos menetrendje – számolt be róla a csapat hivatalos weboldalán. A Fatum-Nyíregyháza hazai pályán kezdi a TippmixPro Női Röplabda Extraligát, ellenfele a MÁV Előre lesz, az első idegenbeli mérkőzését pedig Újpesten vívja a csapat egy héttel később. Az első rangadóra november közepéig kell várni, akkor a Vasas vendégei lesznek Dávid Zoltán tanítványai.

Elkészült a Fatum Nyíregyháza bajnoki menetrendje fotó: Fatum Nyíregyháza

A legfrissebb hírekért kövess minket a Szon.hu Google News oldalán is!

A Fatum Nyíregyháza bajnoki menetrendje