Szenvedéllyel sikerülhet! Ezt várja játékosaitól a ma esti Szpari-Fradin Szabó István

Folytatódik a Fizz Liga, immár a 3. forduló mérkőzéseit bonyolítják a hétvégén, a Nyíregyháza Spartacus FC pedig a bajnoki címvédő Ferencvárost fogadja ma 20.15-től. Nyártól már a zöld-fehéreket erősíti a Szpari két korábbi kedvence, Ötvös Bence és Nagy Barnabás, róluk ebben a cikkünkben írtunk terjedelmesen. Mint ahogy arról is beszámoltunk, hogy gyakorlatilag egy nappal a jegyértékesítés indítása után eldőlt, teljes telt ház előtt rendezik a mérkőzést. A nyíregyházi szurkolóknak ráadásul külön jó hír, hogy a klub az idei szezonra csökkentette a vendégszektor méretét, így a felszabaduló mintegy 500 helyre is hazai drukkerek ülhetnek. Ez lesz a két gárda 28. egymás elleni bajnoki összecsapása, ezek közül kettőt a másodosztályban vívtak a felek. Három alkalommal nyert eddig a Szpari, négyszer pedig döntetlen lett a végeredmény. A tavalyi idényben mindhárom bajnokit a fővárosaik nyerték, a 6. fordulóban 2–1 lett a végeredmény a Groupama Arénában, decemberben 1–0-ra nyert a Fradi Nyíregyházán, tavasszal viszont nagy kiütést mért ellenfelére a rekordbajnok.

Szabó István szerint kezdeményezően kell játszania csapatának a Ferencváros ellen

Fotó: Kovács Péter

A Ferencváros ezúttal nemzetközi kupamérkőzés után utazik Nyíregyházára, a zöld-fehérek szerda este 0–0-s döntetlent értek el a bolgár Ludogorec otthonában a Bajnokok Ligája harmadik selejtezőkörének odavágóján. A Fradi sűrű programja a Szparinak is esélyt kínál egy jó eredmény elérésére, még ha tudjuk is, hogy a rekordbajnok bő és erős kerettel rendelkezik is.

Két hiányzója lesz a Szparinak a Ferencváros ellen

– A hozzáállás, a szenvedély dönthet. Abban nem bízhatunk, hogy a fővárosi játékosok nem lesznek frissek, vagy a nemzetközi mérkőzés miatt fáradtabbak lesznek, mert értékes, képzett labdarúgóik vannak. Mi azt szeretnénk, hogy mi legyünk a kezdeményezőbbek! Minden területért meg kell küzdenünk, és remélem sikeresek leszünk

– mondta bizalommal telve Szabó István vezetőedző a Nyíregyháza Spartacus FC honlapján.

A Szpariban a legutóbb kiállított Pavlosz Korrea eltiltás miatt biztosan nem játszhat. Bojan Sankovic sérülése a Szpari beszámolója szerint rendbe jött, de még kell egy kis idő, hogy fizikálisan utolérje a többieket.

A tavaly decemberi mérkőzés összefoglalója: