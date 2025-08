Két nagy visszatérője is lesz a Szpari–Fradinak, a szurkolók már nagyon várják őket (videóval)

Mint arról kedden beszámoltunk, óriási érdeklődés mutatkozik a hétvégi Nyíregyháza Spartacus FC–Ferencváros bajnokira. Korán, már a Fizz Liga harmadik fordulójára összesorsolták a két együttest, így arra sem kell sokat várni, hogy a Szpari először az idényben telt ház előtt játsszon (a Kisvárda Master Good FC elleni nyitófordulóban valamivel több mint hétezren voltak jelen), ezt pedig már a klub hivatalos weboldala is megerősítette. Mindössze alig több mint három nap múlva csap rendezik a mérkőzést, de a Fradinak még sem az lesz a soron következő, hiszen Robbie Keane együttese ma este Bulgáriában fontos Bajnokok Ligája-selejtezőt játszik a Ludogorec ellen. Az még kérdés, hogy az ír szakvezető hogyan forgatja a csapatot a két találkozón, de jó esély lehet rá, hogy a Nyíregyházán nevelkedett Ötvös Bence és az elmúlt két idényben a Szparinál kulcsszerepet betöltő Nagy Barnabás is szóhoz jut szombaton.

Jó eséllyel Ötvös Bence (balra) és Nagy Barnabás (háttérben) is szerepet kaphat a Ferencvárosban a hétvégi Szpari elleni bajnokin

Fotó: Ferencvárosi TC

Mindkét labdarúgót a télen szerződtette a Ferencváros, Ötvös Bence a Paksnál eltöltött, kupagyőzelemmel (a tolnaiak épp a fővárosiakat győzték le a döntőben) végződő idény után csatlakozott a rekordbajnokhoz. A Nyíregyházán született, ám újfehértói labdarúgó a Nyírsulinál, később a Bozsik Akadémián pallérozódott és a 2016/2017-es idényben mutatkozott be az akkor NB II-es Nyíregyháza Spartacus FC-ben. Ötvös aztán 2021-ben lett a Kisvárda Master Good FC játékosa, ahol az élvonalban is bemutatkozhatott, azóta folyamatosan az első osztályban szerepel, stabil teljesítményére pedig a hírek szerint már a magyar válogatottnál is felfigyeltek.

Ötvös Bence visszatérését már tavaly is nagy figyelem övezte Nyíregyházán, kétségkívül mind Újfehértón, mind itt a megyeszékhelyen büszkék arra, amit a 27 esztendős futballista mára elért. A szabolcsi játékosban láthatóan maximálisan bízik Robbie Keane is, Ötvös az FC Noah elleni előző selejtezőkör mindkét mérkőzésén végig pályán volt, mint ahogyan az MTK elleni bajnokin is, míg a Kazincbarcika ellen csereként küldte őt be az ír vezetőedző.

Nagy Barnabás először volt kezdő a Ferencvárosban

Az NB I. második fordulójában egyébként magabiztos, 3–0-s győzelmet aratott a Fradi az újonc ellen, amihez jó játékkal járult hozzá Nagy Barnabás, aki a nyáron éppen a Szparitól távozott a zöld-fehérekhez. A bal oldali védőként és szélsőként egyaránt bevethető labdarúgó először volt kezdő új csapatában. A Nyíregyháza Spartacus FC szurkolóinak körében nagy kedvenc Barni, nem véletlen, hiszen már az NB II-es bajnokcsapatnak is alapembere volt és kiválóan teljesített az NB I-ben is, tavaly 35 mérkőzésen egy gól és hét gólpassz fűződött a nevéhez.