Magabiztos játékkal jutott tovább az újdonsült férj Fucsovics Márton

A világranglistán a 94. helyen álló magyar játékos még sosem találkozott a francia riválissal (125.), de az elmúlt hetek eredményei alapján esélyesebbként várta a mérkőzést. Fucsovics Márton a legutóbbi Grand Slam-tornán, Wimbledonban a kvalifikációból indulva a harmadik fordulóig jutott, így az amerikai nyílt teniszbajnokságon már nem kell selejtezőt játszania, azaz jövő héten a főtáblán kezdi a US Opent.

Fucsovics Márton két szettben múlta felül francia ellenfelét

Fotó: Getty Images

Hugo Gaston hat versenyen indult Wimbledon óta, de nyolc mérkőzése közül csak kettőt nyert meg.

A tengerentúli viadalon Fucsovics Márton az első szettben 3:2-es vezetésnél brékelt, ez pedig elegendő volt számára, hogy 6:3-ra megnyerje a játszmát. A folytatásban döntőnek bizonyult, hogy Fucsovics háromszor elvette Gaston adogatójátékát, míg a magyar teniszező csak egyszer veszítette el, így 6:3-ra hozta a második felvonást is, a mérkőzést pedig 1 óra 22 perc alatt.

Fucsovics ellenfele a következő fordulóban a torna második kiemeltje, a holland Tallon Griekspoor lesz.

ATP, Winston-Salem (USA): Fucsovics Márton–Hugo Gaston (francia) 6:3, 6:3

A nyíregyházi teniszezőről egyébként épp tegnap írtuk meg, hogy a napokban teljes titokban összeházasodott divattervező kedvesével.