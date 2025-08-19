augusztus 19., kedd

Huba névnap

23°
+27
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Tenisz

2 órája

Magabiztos játékkal jutott tovább az újdonsült férj Fucsovics Márton

Címkék#Grand Slam#Wimbledon (tenisz)#tenisz#Hugo Gaston#wimbledon#Fucsovics Márton

A nyíregyházi teniszező két szettben győzte le Hugo Gastont Winston-Salemben. Fucsovics Mártonra a második fordulóban holland ellenfél vár.

Kerecsen József

A világranglistán a 94. helyen álló magyar játékos még sosem találkozott a francia riválissal (125.), de az elmúlt hetek eredményei alapján esélyesebbként várta a mérkőzést. Fucsovics Márton a legutóbbi Grand Slam-tornán, Wimbledonban a kvalifikációból indulva a harmadik fordulóig jutott, így az amerikai nyílt teniszbajnokságon már nem kell selejtezőt játszania, azaz jövő héten a főtáblán kezdi a US Opent.

Fucsovics Márton
Fucsovics Márton két szettben múlta felül francia ellenfelét
Fotó: Getty Images

Hugo Gaston hat versenyen indult Wimbledon óta, de nyolc mérkőzése közül csak kettőt nyert meg.

A tengerentúli viadalon Fucsovics Márton az első szettben 3:2-es vezetésnél brékelt, ez pedig elegendő volt számára, hogy 6:3-ra megnyerje a játszmát. A folytatásban döntőnek bizonyult, hogy Fucsovics háromszor elvette Gaston adogatójátékát, míg a magyar teniszező csak egyszer veszítette el, így 6:3-ra hozta a második felvonást is, a mérkőzést pedig 1 óra 22 perc alatt.

Fucsovics ellenfele a következő fordulóban a torna második kiemeltje, a holland Tallon Griekspoor lesz.

ATP, Winston-Salem (USA):

Fucsovics Márton–Hugo Gaston (francia) 6:3, 6:3

A nyíregyházi teniszezőről egyébként épp tegnap írtuk meg, hogy a napokban teljes titokban összeházasodott divattervező kedvesével.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu