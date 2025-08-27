augusztus 27., szerda

Tenisz

3 órája

Fucsovics máris búcsúzott Amerikában (videóval)

Két játszmában kikapott a kanadai Denis Shapovalovtól. Így Fucsovics Márton számára máris véget ért a US Open.

Munkatársunktól

Fucsovics Márton számára az első forduló jelentette egyesben a végállomást az amerikai nyílt teniszbajnokságon (US Open), miután három játszmában kikapott a kanadai Denis Shapovalovtól.

Fucsovics Márton
Fucsovics Márton az első körben búcsúzott a US Openen Fotó: Getty

A szombaton Winston-Salemben karrierje harmadik ATP-trófeáját begyűjtő magyar játékosnak nem sok ideje volt pihenni, kedden az első párban pályára kellett lépnie a 27. helyen kiemelt riválisa ellen. A második szervajátékát elveszítette, viszont rögtön utána elvette riválisa adogatását, majd a szett hajrájáig mindkét teniszező hozta a sajátját. Ez egészen a kanadai 5:4-es vezetéséig igy ment, akkor viszont a nyíregyházi sportoló hiába vezetett 40:15-re, Shapovalov onnan fordított és megnyerte a játszmát. A második szettre Fucsovicsban "benne maradt az ütés", két vesztes adogatással kezdett, míg riválisa csak egyet bukott el. A folytatásra a magyar feljavult és 3:5-nél nem engedte riválisának, hogy kiszerválja a játszmát, de 4:5-nél újra megingott és ismét elbukta adogatását, azzal pedig a szettet is. Ezek után Fucsovics Mártonban már vélhetőleg nem maradt elég erő és hit, a kanadai sorra nyerte a játékokat és végül 2 óra 3 perc alatt, összességében magabiztosan győzött, ezzel a legjobb 64 közé jutott.

Tenisz: US Open, férfi egyes, 1. forduló (a 64 közé jutásért)

Denis Shapovalov (kanadai, 27.)–Fucsovics Márton 6:4, 6:4, 6:0

