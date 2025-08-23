Tenisz
1 órája
Holland ellen döntőzik Fucsovics
Játék nélkül jutott tovább az elődöntőből. A döntőben Botic Van De Zandschulp lesz Fucsovics Márton ellenfele Winston-Salemben.
Fucsovics Márton játék nélkül jutott a döntőbe a 800 ezer dollár (270 millió forint) összdíjazású észak-karolinai keménypályás tenisztornán, Winston-Salemben. A világranglistán 94. helyen álló magyar játékos elődöntős ellenfele, az amerikai Sebastian Korda (86.) betegség miatt visszalépett, így Fucsovicsnak nem kellett pályára lépnie pénteken. A szombati döntőben holland Botic Van De Zandschulp lesz Fucsovics ellenfele.
