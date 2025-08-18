augusztus 18., hétfő

1 órája

Titokban vette el gyönyörű menyasszonyát Fucsovics Márton (fotókkal)

A teniszező tavaly decemberben kérte meg barátnője kezét, a napokban pedig az esküvőt is megtartották. Fucsovics Márton és Molnár Nini családjaik és szűkebb baráti körük társaságában mondták ki a boldogító igent.

Kerecsen József

A nyíregyháziak teniszcsillaga, Fucsovics Márton és a többek között táskatervezéssel foglalkozó Molnár Nini csaknem két éve alkot egy párt. A sportoló tavaly decemberben otthonuk melegében kérte meg barátnője kezét, a napokban pedig közös történetük legfontosabb napja is elérkezett, hivatalosan is összekötötték életüket. A filmbeillő eseményről a Glamour közölt exkluzív képeket, a pár pedig kapcsolatukról, az esküvő szervezéséről, valamint a jövőbeli terveiről is beszélt a divatlapnak.

Fucsovics Márton Molnár Nini Glamour
Fucsovics Márton és Molnár Nini szinte teljes titokban keltek egybe
Fotó: Glamour

– Sokkal nyitottabb vagyok, mint korábban – válaszolta Fucsovics Márton arra a kérdésre, mi változott meg benne, amióta együtt van Molnár Ninivel. 
– Nem mondanám, hogy barátkozósabb lettem, de egyértelműen nyitottabb vagyok új dolgokra – mind a munkámban, mind azon kívül. Elkezdtem élvezni, hogy kipróbálhatok számomra szokatlan dolgokat, Nininek köszönhetően egy új oldalát ismerhetem meg a világnak.

– Már korábban is eléggé motivált és céltudatos voltam, de Marci ebben egy új szintet hozott az életembe

 – fogalmazott az újdonsült arra ugyanerre a kérdésre.

Az ő kitartása, az, ahogyan nap mint nap dolgozik a pályán, és amennyire komolyan veszi a saját karrierjét, számomra is inspiráló. Egyrészt motivál, hogy még többet hozzak ki magamból, másrészt olyan stabilitást ad a kapcsolatunknak, ami segíti az én munkámat is. Ez a kettősség – a stabil háttér és a pluszmotiváció – nagyon sokat jelent nekem.

Fucsovics Mártonra komoly versenyek várnak

Az álompár természetesen beszélt az esküvő szervezésének részleteiről is.

– Az egyik legfontosabb és elsőként megbeszélt szempont a létszám volt, hány embert hívunk meg, illetve milyen volumenű legyen az esemény. Egyetértettünk abban, hogy egy intimebb körben szeretnénk megélni az esküvőt, kizárólag a családunkkal és a legközelebbi barátainkkal – mondta Molnár Nini. 

Marci és felesége a családalapításról, valamint a nászútról is szót ejtett. Utóbbira a közelgő versenyek miatt még várni kell, a 33 éves teniszezőre ugyanis hamarosan a US Open vár Amerikában, majd Japánban és Kínában is lesz jelenése a világranglista jelenlegi 94. helyezettjének. 

A teljes interjút és további képeket az álomesküvőről ide kattintva érheti el.

 

