Tenisz

35 perce

Hatalmasat lépett előre Fucsovics a világranglistán, aki ma már pályán a US Openen

Már csak tíz helyre van a másik magyar topteniszező Marozsán Fábiántól. Fucsovics Mártonnak a sorsolás nem kedvezett, Denis Shapovalovon kell túljutnia a legjobb 32-be kerüléshez.

Kerecsen József

Szombaton karrierje harmadik ATP-tornáját nyerte a nyíregyházi Fucsovics Márton, amely természetesen jelentős változást hozott számára a világranglista helyezésben is. A 33 éves teniszező a múlt héten 94-edikként még éppen tagja volt a top 100-nak, májusban csak a 134. pozícióban állt, a legjobb 70-ben pedig tavaly júliusban jegyezték legutóbb. A Winston-Salemben aratott diadalával viszont 31 helyet javított, jelenleg a 63. helyen áll, alaposan megközelítve a US Openen máris kiesett Marozsán Fábiánt, és 32 helyre van 2019-ben elért egyéni csúcsától.

ATP 250 Winston-Salem Open 2025 - Day 3 Fucsovics Márton
Fucsovics Márton a világranglista 63. helyéről várja a kezdést a US Openen
Fotó: Getty Images

Maradva a világranglistánál, a legjobb kétszázban még Piros Zsombor szerepel – aki New Yorkban vasárnap elvesztette élete első Grand Slam-főtáblás meccsét –, ő változatlanul a 156.

A világranglistát továbbra is Jannik Sinner vezeti a spanyol Carlos Alcaraz előtt, az olasz játékosnak ugyanakkor címvédőként sok pontot kell megvédenie éllovas pozíciójának megőrzéséhez az amerikai nyílt bajnokságon.

A nőknél Bondár Anna – azután, hogy két hete még a 60. volt – már csak a 97. helyen található, a US Openen hozzá hasonlóan főtáblás Gálfi Dalma követi a 99. helyen, a selejtezőben kiesett Udvardy Panna pedig a 134. a legfrissebb rangsorban.

Az élmezőnyben a fehérorosz – és New Yorkban címvédő – Arina Szabalenka őrzi éllovas pozícióját a lengyel Iga Swiatek és az amerikai Coco Gauff előtt.

Ami pedig Fucsovics Márton vonatkozásában a US Opent illeti, a nyíregyházi sportoló ma kezdi meg szereplését New Yorkban. Marcinak finoman szólva nem kedvezett a sorsolás, az első körben ugyanis a világranglista 29. helyen álló Denis Shapovalov ellen kell megküzdenie. A kanadai klasszis elleni összecsapás magyar idő szerint 17.00-kor kezdődik.

US Open (kemény), 1/64 döntő

Fucsovics Márton (63.)–Denis Shapovalov (29., kanadai)

 

