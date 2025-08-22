Fucsovics Márton: Irány az elődöntő!

Mint arról beszámoltunk, Fucsovics Márton két szettben legyőzte Roberto Bautista Agutot a vinston-salemi tenisztorna nyolcaddöntőjében. A nyíregyházi teniszezőre a negyeddöntőben Jaume Munar (48.) várt, a mérkőzésének az elődöntőbe jutás volt a tétje.

Fucsovics Márton újabb spanyol versenyzőt győzött le Fotó: Wick Photography for Winston-Sal



Marci remekül kezdett, 2:2-nél brékelt, és 5:4-nél a szettért szervált. Ekkor még nem sikerült bezsebelnie a játszmát, de 5:5-nél újra elvette ellenfele adogatójátékát, ami után kiszerválta a szettet (7:5). Jól indult a második rész is, Fucsovics Márton két brékkel 3:0-ra lépett meg, de aztán maga is kétszer elveszítette az adogatójátékát. Majd 3:3-nál már Munar szervált az előnyszerzésért. de Marci újra visszavette a brékelőnyt, majd 0–30-ról hozta a maga szerváját, és 5:3-nál egyetlen játékra került a győzelemtől. Munar nem bírta el a terhet, a magyar játékos pedig élt az eséllyel, és megnyerte a második szettet (6:3), és vele együtt a meccset 1 óra 40 perc alatt!

Fucsovics Márton: csak a győzelem lebegett a szemem előtt

– Annyiszor búcsúztam már az első vagy a második fordulóban, úgyhogy hihetetlen érzés, hogy sikerült bejutnom az elődöntőbe – mondta Fucsovics Márton a mérkőzést követően a televíziókamera előtt. – Itt nincsenek könnyű meccsek vagy labdamenetek, minden pontért rendkívül meg kell harcolni. Hiába vezettem három nullára a második szettben, az ellenfelem nem adta fel, és kiegyenlített. Remekül játszik az alapvonalról, képes hiba nélkül ütni onnan, ezért nyomást kellett helyeznem rá. Nagyon meg akartam nyerni az összecsapást, csak a győzelem lebegett a szemem előtt, szóval most igazán boldog vagyok, hogy sikerült – mondta Fucsovics Márton.