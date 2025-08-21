Fucsovics a nyolcaddöntőben sem hibázott

Fucsovics Márton, aki az előző körben a másodikként rangsorolt holland Tallon Griekspoort búcsúztatta, 4:4-ig fej fej mellett haladt a riválisával, ekkor az első bréklabdáját kihasználva fogadóként sikerült játékot nyernie, ezt követően pedig könnyedén kiszerválta a szettet.

Fucsovics Márton ma este 22:00-tól játszik a legjobb négybe kerülésért

Fotó: Getty Images

A második felvonás is hasonló forgatókönyv szerint zajlott, 3:3-ig magabiztosan adogatott mindkét játékos, innentől viszont Bautista Agut már nem nyert gémet, azaz Fucsovics Márton mindössze 95 perc után ünnepelhetett. A 33 éves magyar teniszezőnek az egész meccsen egyetlen bréklabdát kellett hárítania.

Fucsovics a nyolc között újabb kiemelt versenyzővel méri össze a tudását, a spanyol Jaume Munar (12.) elleni mérkőzést magyar idő szerint csütörtökön 22 órakor rendezik Winston-Salemben.