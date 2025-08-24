augusztus 24., vasárnap

Tenisz

Fucsovics Márton megnyerte a tornát (videóval)

Az elődöntőben nem kellett játszania. A döntőben két szettben nyert a holland Botic van de Zandschulp ellen Fucsovics Márton.

Szon.hu

Fucsovics Márton két szettben legyőzte a holland Botic van de Zandschulpot az egyesült államokbeli Winston-Salemben rendezett, 800 ezer dollár (270 millió forint) összdíjazású keménypályás tenisztorna szombati döntőjében, ezzel megszerezte harmadik trófeáját.

Fucsovics Márton
Fucsovics Márton harmadik AFP-tornáját nyerte meg fotó: winstonsalemopen.com

A világranglista 94. helyén álló magyar játékos Észak-Karolinában sorrendben a másodikként rangsorolt holland Tallon Griekspoort, a 14. helyen kiemelt spanyol Roberto Bautista Agutot, majd a negyeddöntőben utóbbi honfitársát, a 12. kiemelt Jaume Munart búcsúztatta. Utóbbi volt a 33 éves magyar századik győzelme kemény borításon. Az elődöntőben nem kellett pályára lépnie, mivel a 11. kiemelt amerikai Sebastian Korda betegség miatt visszalépett, és a nyíregyházi sportoló a winston-salemi tenisztorna 2011 óta íródó történelmének második legidősebb finalistája lett.

Fucsovics Márton: Irány a US Open

– Ez a harmadik tornagyőzelmem, 33 és fél évesen már az öregebbek közé tartozom, de még itt vagyok. Tovább harcolok, és addig játszom, amíg csak tudok, mert még mindig élvezem a teniszt. Nagyjából a világranglista hatvanadik helye köré jövök előre, most élvezem ezt a pillanatot, most már viszont már a US Openre koncentrálok – fogalmazott Fucsovics Márton.

Itt tudja megnézni a mérkőzés összefoglalóját

 

