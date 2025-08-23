Forgalomkorlátozás lesz vasárnap a futófesztivál alatt Nyíregyházán

Négy sikeres év után 2025-ben ismét megrendezik Nyíregyháza legnagyobb, nyárzáró utcai futóversenyét, az V. Wittur-Nyíregyházi Futófesztivált, ezúttal is a VIDOR részeként.

A Wittur-Nyíregyházi Futófesztivál az egész várost megmozgatja

Fotó: KM-archív

A futófesztivál indulói több táv közül választhatnak

A városban és a vármegyében is rengetegen hódolnak a futásnak akár amatőr szinten, egészségmegőrző jelleggel, akár professzionálisan. Augusztus 24-én, vasárnap minden futó megtalálhatja a számítását, hiszen a pálya csodálatos, az élmény pedig óriási. Az V. Wittur-Nyíregyházi Futófesztivál indulói választhatnak az 5, a 10 vagy a 21 kilométeres távok közül, sőt a gyerekeket is várják egy 1 kilométeres örömfutásra, a jótékonysági futáson pedig ismét nemes célért küzdenek a versenyzők. A rajt és a cél a Kossuth téren lesz. Az útvonal a Kossuth térről indul és egészen a Bujtosi tóig tart, ott az 5 és 10 kilométeren indulók visszafordulnak, a 21 kilométeres táv futói viszont tovább mennek a Sóstói útig, egészen ki Sóstóra és a Kossuth utcán térnek majd vissza a Kossuth tér irányába.

Forgalomkorlátozás