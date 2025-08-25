45 perce
Szombathelyen az A'Studió, újonchoz látogat a Nyírbátor
Két döntetlen után első győzelmére hajt Lovas Norbert együttese. Erre meg is van az esély, a Haladás VSE ugyanis két sima vereséggel kezdte a férfi futsal NB I. új idényét. A Nyírbátor is idegenben lép pályára.
A rövidke válogatott szünet után folytatódik a férfi futsal NB I. 2025/2026-os idénye. Pénteken már lejátszották a Veszprém–Aramis összecsapást, amely a hazaiak 6–2-es győzelmével ért véget. Hétfőn további öt mérkőzést bonyolítanak le a bajnokságban.
Emlékezhetünk rá, az elmúlt idény feléig szinte verhetetlen volt a Haladás VSE, aztán az idény felénél komoly pénzügyi gondok adódtak a klubnál, minek következtében a keret nagy része távozott. Az A'Studió Futsal Nyíregyháza is lecsapott két szombathelyi játékosra, télen Vatamaniuc-Bartha Dávid, nyáron pedig Alasztics Marcell érkezett Lovas Norbert együtteséhez.
A zöld-fehérek természetesen szerényebb célokkal vágtak neki az új idénynek, az első két forduló tapasztalatai alapján pedig még össze kell érnie a fiatal keretnek, az első fordulóban 4–0-s (Újpest), majd 6–1-es (Nyírbátor) vereséggel kezdte a bajnokságot a gárda. Az A'Studió sem nyert még ugyanakkor meccset ezidáig, mivel Pécsen (1–1) és hazai pályán a DEAC (3–3) ellen is ikszelt az együttes.
– Jelenleg itt tartunk védekezésben és támadásban is – kezdte Lovas Norbert vezetőedző a csapat honlapjának adott helyzetjelentést.
– Látja mindenki, vagyis a játékosok és én is, hogy min kell fejleszteni, ezen volt a hangsúly az utóbbi napokban. Koncentrációs problémáink voltak az első két fordulóban, emiatt két nyerhető meccsen csak egy-egy pontot szereztünk. A DEAC ellen már közelebb álltunk a győzelemhez, ám ismét be kellett érnünk a döntetlennel, viszont nem csüggedünk. Becsülettel dolgoztunk, a játékosok kezdik megérteni, mi a közös cél, amit minden egyes mérkőzésen meg kell valósítanunk a győzelmek érdekében.
– A korábbi, rutinos játékosokból egy maradt a Haladásnál, egyébként szinte teljesen kicserélődött a keretük az utóbbi egy évben, új csapatot építenek – tért át a tréner a következő ellenfélre.
– Első mérkőzésükön kikaptak otthon, majd Nyírbátorban is vereséget szenvedtek. A találkozóikat látva rutintalanság jellemzi őket, ám képesek veszélyes kontrákat vezetni. Hasonló mérkőzésre számítok, mint a PEAC és a DEAC ellen.
Az egy győzelemmel és egy vereséggel rajtoló Nyírbátor is idegenben lép pályára hétfő este. Trencsényi János alakulata az ugyanilyen mérleggel, de lényegesebb gyengébb gólkülönbséggel rendelkező újonc H.O.P.E. Futsallal küzd meg Gyálon.
Férfi Futsal NB I. | 3. forduló
Péntek:
- Veszprém–Aramis 6–2
Hétfő:
- DEAC–PTE-PEAC (18.00)
- Berettyóújfalu–Újpest (18.30)
- Haladás VSE–A'Studió Futsal Nyíregyháza (18.30)
- Magyar Futsal Akadémia–Kecskemét (19.00)
- H.O.P.E. Futsal–Nyírbátor (20.30)
