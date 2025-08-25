Szombathelyen az A'Studió, újonchoz látogat a Nyírbátor

A rövidke válogatott szünet után folytatódik a férfi futsal NB I. 2025/2026-os idénye. Pénteken már lejátszották a Veszprém–Aramis összecsapást, amely a hazaiak 6–2-es győzelmével ért véget. Hétfőn további öt mérkőzést bonyolítanak le a bajnokságban.

Az A'Studió Futsal Nyíregyháza veretlenül, nyeretlenül várja a ma esti mérkőzést

Fotó: Kohut Arpad

Emlékezhetünk rá, az elmúlt idény feléig szinte verhetetlen volt a Haladás VSE, aztán az idény felénél komoly pénzügyi gondok adódtak a klubnál, minek következtében a keret nagy része távozott. Az A'Studió Futsal Nyíregyháza is lecsapott két szombathelyi játékosra, télen Vatamaniuc-Bartha Dávid, nyáron pedig Alasztics Marcell érkezett Lovas Norbert együtteséhez.

A zöld-fehérek természetesen szerényebb célokkal vágtak neki az új idénynek, az első két forduló tapasztalatai alapján pedig még össze kell érnie a fiatal keretnek, az első fordulóban 4–0-s (Újpest), majd 6–1-es (Nyírbátor) vereséggel kezdte a bajnokságot a gárda. Az A'Studió sem nyert még ugyanakkor meccset ezidáig, mivel Pécsen (1–1) és hazai pályán a DEAC (3–3) ellen is ikszelt az együttes.

– Jelenleg itt tartunk védekezésben és támadásban is – kezdte Lovas Norbert vezetőedző a csapat honlapjának adott helyzetjelentést.

– Látja mindenki, vagyis a játékosok és én is, hogy min kell fejleszteni, ezen volt a hangsúly az utóbbi napokban. Koncentrációs problémáink voltak az első két fordulóban, emiatt két nyerhető meccsen csak egy-egy pontot szereztünk. A DEAC ellen már közelebb álltunk a győzelemhez, ám ismét be kellett érnünk a döntetlennel, viszont nem csüggedünk. Becsülettel dolgoztunk, a játékosok kezdik megérteni, mi a közös cél, amit minden egyes mérkőzésen meg kell valósítanunk a győzelmek érdekében.

– A korábbi, rutinos játékosokból egy maradt a Haladásnál, egyébként szinte teljesen kicserélődött a keretük az utóbbi egy évben, új csapatot építenek – tért át a tréner a következő ellenfélre.

– Első mérkőzésükön kikaptak otthon, majd Nyírbátorban is vereséget szenvedtek. A találkozóikat látva rutintalanság jellemzi őket, ám képesek veszélyes kontrákat vezetni. Hasonló mérkőzésre számítok, mint a PEAC és a DEAC ellen.