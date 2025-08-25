augusztus 25., hétfő

LajosPatrícia névnap

20°
+21
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Futsal

1 órája

Szombathelyen az A'Studió, újonchoz látogat a Nyírbátor

Címkék#A'Studió Futsal Nyíregyháza#Nyírbátor SC#B-Kerép Nyírbátori SC#Haladás VSE#Futsal NB I#Lovas Norbert

Két döntetlen után első győzelmére hajt Lovas Norbert együttese. Erre meg is van az esély, a Haladás VSE ugyanis két sima vereséggel kezdte a férfi futsal NB I. új idényét. A Nyírbátor is idegenben lép pályára.

Kerecsen József

A rövidke válogatott szünet után folytatódik a férfi futsal NB I. 2025/2026-os idénye. Pénteken már lejátszották a Veszprém–Aramis összecsapást, amely a hazaiak 6–2-es győzelmével ért véget. Hétfőn további öt mérkőzést bonyolítanak le a bajnokságban.

A'Studió Futsal Nyíregyháza Maneca
Az A'Studió Futsal Nyíregyháza veretlenül, nyeretlenül várja a ma esti mérkőzést
Fotó: Kohut Arpad

Emlékezhetünk rá, az elmúlt idény feléig szinte verhetetlen volt a Haladás VSE, aztán az idény felénél komoly pénzügyi gondok adódtak a klubnál, minek következtében a keret nagy része távozott. Az A'Studió Futsal Nyíregyháza is lecsapott két szombathelyi játékosra, télen Vatamaniuc-Bartha Dávid, nyáron pedig Alasztics Marcell érkezett Lovas Norbert együtteséhez. 

A zöld-fehérek természetesen szerényebb célokkal vágtak neki az új idénynek, az első két forduló tapasztalatai alapján pedig még össze kell érnie a fiatal keretnek, az első fordulóban 4–0-s (Újpest), majd 6–1-es (Nyírbátor) vereséggel kezdte a bajnokságot a gárda. Az A'Studió sem nyert még ugyanakkor meccset ezidáig, mivel Pécsen (1–1) és hazai pályán a DEAC (3–3) ellen is ikszelt az együttes.

– Jelenleg itt tartunk védekezésben és támadásban is – kezdte Lovas Norbert vezetőedző a csapat honlapjának adott helyzetjelentést. 

– Látja mindenki, vagyis a játékosok és én is, hogy min kell fejleszteni, ezen volt a hangsúly az utóbbi napokban. Koncentrációs problémáink voltak az első két fordulóban, emiatt két nyerhető meccsen csak egy-egy pontot szereztünk. A DEAC ellen már közelebb álltunk a győzelemhez, ám ismét be kellett érnünk a döntetlennel, viszont nem csüggedünk. Becsülettel dolgoztunk, a játékosok kezdik megérteni, mi a közös cél, amit minden egyes mérkőzésen meg kell valósítanunk a győzelmek érdekében.

– A korábbi, rutinos játékosokból egy maradt a Haladásnál, egyébként szinte teljesen kicserélődött a keretük az utóbbi egy évben, új csapatot építenek – tért át a tréner a következő ellenfélre. 
– Első mérkőzésükön kikaptak otthon, majd Nyírbátorban is vereséget szenvedtek. A találkozóikat látva rutintalanság jellemzi őket, ám képesek veszélyes kontrákat vezetni. Hasonló mérkőzésre számítok, mint a PEAC és a DEAC ellen.

Az egy győzelemmel és egy vereséggel rajtoló Nyírbátor is idegenben lép pályára hétfő este. Trencsényi János alakulata az ugyanilyen mérleggel, de lényegesebb gyengébb gólkülönbséggel rendelkező újonc H.O.P.E. Futsallal küzd meg Gyálon.

Férfi Futsal NB I. | 3. forduló

Péntek:

  • Veszprém–Aramis 6–2

Hétfő:

  • DEAC–PTE-PEAC (18.00)
  • Berettyóújfalu–Újpest (18.30)
  • Haladás VSE–A'Studió Futsal Nyíregyháza (18.30)
  • Magyar Futsal Akadémia–Kecskemét (19.00)
  • H.O.P.E. Futsal–Nyírbátor (20.30)

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu