Az utolsó percben csúszott ki a győzelem a kezükből

1 órája

A Nyíregyháza döntetlent játszott a Debrecennel

Címkék#futsal#A'Studió Futsal Nyíregyháza#DEAC futsal

A második forduló nyitómérkőzést Nyíregyházán rendezték. Az A'Studio Futsal Nyíregyháza a keleti rivális DEAC-ot fogadta csütörtökön.

Szon.hu

Múlt pénteken a legutóbbi bronzérmes Nyíregyháza pécsi vendégjátékával kezdődött meg a futsal NB I. 2025/26-os szezonja. Mint arról beszámoltunk, az A’Studió Futsal Nyíregyháza döntetlent játszott az újonc otthonában. Lovas Norbert együttese a 2. fordulóban a DEAC-ot fogadta.

futsal
Az A'Studio Futsal három gólszerzője Fotó: Kohut Árpád

A klub tudósítása szerint jól kezdték a mérkőzést, Pulguinha révén gyorsan meg is szerezték a vezetést (1–0). Ezt követően egyre inkább átvette az irányítást a vendégcsapat, a kapuban debütáló Alasztics Marcell többször védett, ám a 13. percben ő is tehetetlen volt (1–1). Az egyenlítést követően paprikás hangulatúvá vált az összecsapás, de a házigazda higgadtabbak maradt, az első jelentős debreceni hibát kihasználták: kapusuk megjátszotta az elöl üresen maradt Rafinhát, aki elfektette Faragó Ádámot és az üres kapuba belsőzött (2–1). Három perccel a félidő vége előtt aztán nehéz helyzetbe kerültek, ugyanis összegyűlt az öt faultjuk, ám elbírták a terhet, igaz, ehhez az is kellett, hogy egy alkalommal Alasztics védett közeli szabadrúgást, míg később Pulguinha becsúszva mentett a gólvonalról.

A végén egyenlítettek a vendégek

A második félidő elején a hazai kapus több bravúrt is bemutatott. Az utolsó tíz percben már kevésbé volt a levegőben, hogy gólt kaphatnakk, ám labdát veszítettek, a vendégek két emberrel, védő nélkül rohamoztak a kapunk felé, s nem hibáztak (2–2). Az A’Studió ismét rákapcsolt, amelynek pillanatokon belül megvolt az eredménye, a születésnapos Dávid Richárd passzából Maneca közelről újabb előnyhöz juttatta a nyíregyháziakat (3–2).tovább növelhették volna előnyüket, de üres kapura eleresztett lövésük a kapufáról kifelé pattant. Az elpuskázott lehetőségeket megbüntették a vendégek, egy perccel a vége előtt betaláltak, amire már nem volt hazai válasz(3–3), így a második fordulóban is egy pontot szerzett a csapat.
Az A’Studió Futsal Nyíregyháza augusztus 25-én a Haladás vendégeként folytatja bajnoki szereplését.

Futsal: NB I., 2. forduló


A Studió Futsal Nyíregyháza DEAC 3-3 (2-1)
Nyíregyháza: Alasztics – Maneca, Pulguinha, Rafinha, Dávid. Csere: Fekete, Bazsányi, Hadnagy, Makó, Harmati, Vatamaniuc-Bartha, Gagyi, Sós. Vezetőedző: Lovas Norbert. DEAC: Faragó Á. – Faragó L., Győri, Tóth, Szabó. Csere: Vincze, Balázsi, Erdei, Krajnyák, Vass, Lévai, Karacs, Passoli, Urr. Vezetőedző: Tihanyi Csaba. Gól: Pulguinha (5.), Rafinha (14.), Maneca (37.), illetve Faragó L. (13.), Krajnyák (35.), Balázsi (40.).

 

