Futsal

1 órája

Rajtol az NB I., új taktikával támad az A'Studió

Címkék#futsal#A'Studió Futsal Nyíregyháza#futsal Nyíregyháza#Lovas Norbert#NB I

Pécsen játssza a csapat első tétmérkőzését az idényben. Lovas Norbert, az A'Studió Futsal Nyíregyháza vezetőedzője értékelte az elmúlt napok, hetek történéseit.

Kerecsen József

Véget ért a rövid nyári szünet, ma este újra tétmeccset játszik az A'Studió Futsal Nyíregyháza a futsal NB I-ben. A 2025/2026-os idénynek úgy vág neki az együttes, hogy az elmúlt két szezont bronzéremmel zárta, ugyanakkor a játékoskeret jelentősen átalakult az elmúlt két hónapban, így nehéz megtippelni, mire is számíthatunk az előttünk álló évadban.

A'Studió Futsal Nyíregyháza
Ma megkezdődik a bajnokság az A'Studió Futsal Nyíregyháza számára
Fotó: A'Stúdió Futsal Nyíregyháza

A csapat a Pécs otthonában kezd ma 19 órakor. Lovas Norbert vezetőedző a klub honlapjának adott interjújában arról beszélt, a játékosok becsülettel elvégezték a munkát a felkészülés idején.

– Későn hagytuk abba az előző szezont, ami pozitív, hiszen bronzcsatát játszhattunk és újabb harmadik hellyel gazdagodott a klub. Próbáltunk elegendő időt hagyni a pihenésre, amire szüksége volt a játékosoknak, ezért kezdtük a felkészülést kicsit később. Július elején már így is mindenki elkezdte az egyéni felkészülést megadott program szerint, senkinek sem a nulláról kellett elkezdnie a munkát a csapattal. Összességében jó munkát végeztünk, mindenki nagyon motiváltan várja a rajtot.

Maradt a mag az A'Studió Futsal Nyíregyházában

Ahogyan arról portálunk is beszámolt, számos helyen változott az A'Studió Futsal Nyíregyháza kerete. Érkezett Joao Paulo Rodrigues, Hadnagy István és Alasztics Marcell, valamint fiatal játékosok is csatlakoztak a kerethez, míg távozott Gregory, Kovács Róbert, Petró Martin, Szabó Lajos, Öreglaki Norbert és Urr Dániel.

– Egy-két ember távozására számítottam, volt meglepetés is, ezzel együtt kell élni és tovább dolgozni. A magból többen is maradtak, Gregory nagy veszteség, ám érkezett Pulguinha és Hadnagy Isti, valamint a felkészülés végén nagyot erősítettünk Alasztics Marcellal. Nagyon örülök az ő érkezésének, hiszen igazi példakép igazolt hozzánk, a saját pozíciójában a legjobb Magyarországon. Szükség volt rá a kapuba, hozzátéve, hogy akik eddig itt voltak és a jelenleg itt játszó kapusaink is elfogadható munkát végeznek. Most van három jó kapusunk, akik közül mindig a legjobb fog védeni.

– Átalakult a keret, ennek megfelelően más taktikával fogunk játszani – folytatta a tréner. 
– Sokkal jobban számít a csapategység, védekezésben és támadásban is együtt kell a meccseket megnyernünk. Vannak extra játkosaink, akik el tudják dönteni a meccseket, bízom benne, hogy ezt be is bizonyítják, a többieknek pedig az ő szintjükre kell fejlődniük és arra törekedniük, hogy mindig a maximumot nyújtsák. Célként a felsőházba jutást tűzhetjük ki.

Lovas Norbert hozzátette, az NB I. kellemetlen csapata lehet a Pécs.

– A 2023/24-es szezonban első osztályban voltak, akkor nem tudták megőrizni a tagságukat, most az NB II-t megnyerve jutottak vissza. Közeli tapasztalatunk nincs ellenük. Két évvel ezelőtt hazai pályán nagyon masszív védekezés jellemezte őket, ezt kell valahogy feltörni és értékesíteni a helyzeteket. A kontráik életveszélyesek, csapatként igyekeznek sikert elérni – fogalmazott a vezetőedző.

Az NB I. 1. fordulójának többi mérkőzését hétfőn játsszák, a vármegye másik csapata, a Nyírbátor a DEAC otthonában kezd.

 

