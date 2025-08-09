augusztus 9., szombat

Emőd névnap

25°
+36
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Futsal

27 perce

Döntetlennel kezdtek az újonc otthonában

Címkék#futsal#A'Studió Futsal Nyíregyháza#Bazsányi Péter#Hadnagy István#Pulguinha#NB I

Az első félidőben vezetett Lovas Norbert együttese, de a kihagyott helyzetek megbosszulták magukat. Egy pontot szerzett az A'Studió Futsal Nyíregyháza az NB I. nyitányán.

Kerecsen József

Pénteken a legutóbbi bronzérmes Nyíregyháza pécsi vendégjátékával kezdődött meg a futsal NB I. 2025/26-os szezonja. A nyitómérkőzés esélyese egyértelműen a nyírségi alakulat volt, mely remekül, a Berettyóújfalu elleni bronzcsata megnyerésével zárta az előző szezont. Az A'Studió Futal Nyíregyháza keretében a nyáron több változás is történt, mások mellett sikerült leigazolnia a csapatnak a Haladástól a magyar válogatott kapusát, Alasztics Marcellt.

A' Studió Futsal nyíregyháza
Az újonc Pécs (fekete-fehér) állta a sarat az A'Studió Futsal Nyíregyháza ellen
Fotó: Löffler Péter

A péntek esti mérkőzés egyben az egész idény nyitóösszecsapása is volt egyben. Az újonc alakulat ellen máris a kezdőcsapatban kapott helyet a nyáron érkezett Hadnagy István, Pulguinha a kispadról várta a bevetést, míg a kapuban ezúttal Bazsányi Péter kapott bizalmat – nyíregyházi pályafutása során először. 

A klub honlapjának beszámolója szerint a találkozó elején idény eleji formát mutatott a csapat, már ami a helyzetkihasználást illeti. Domináltak a vendégek, rengeteg helyzetet alakítottak ki, ám az első húsz percben mindössze Pulguinha tudott betalálni. 

A brazil játékos első magyarországi meccsén remekül érkezett egy pontrúgásra, a lehetőséget pedig gólra váltotta. 

A folytatásban Dávid Richárd kétszer is eltalálta a kapufát, egy kavarodás közben már kétszer is sokan bent látták a labdát a kapuban, de az eredmény csak nem változott. Közben éledezett az újonc Pécs is, a másik oldalon a fiatal nyíregyházi kapusnak is be kellett mutatnia két bravúrt.

Bánhatta az A'Studió Futsal Nyíregyháza, hogy nem sikerült kialakítania nagyobb előnyt, a második félidő ugyanis már kiegyenlítettebb játékot hozott. 

A hazaiak is kialakítottak helyzeteket, kapufát is lőttek és Bazsányi is jól védett, mégis egalizálni tudott a házigazda Tóth révén.

 A hátralévő négy percben még megkísérelte a győzelem megszerzését a Studió, ám a meccslabdát nem értékesítette a vendég gárda, így az első fordulóban be kellett érni egy ponttal. Folytatás jövő hét csütörtökön immár hazai pályán, a DEAC ellen. A vármegye másik csapata, a Nyírbátor hétfő este kezdi meg szereplését épp a hajdúsági egylet otthonában.

NB I., 1. forduló:

PTE-PEAC – A’Studió Futsal Nyíregyháza 1–1 (0–1)

Pécs, v.: Borbás, Kakuk (Fehérvári).

  • PEAC: Wilkesz – Molnár Cs., Nospak, Tóth, Vénosz. Csere: Molnár M., Bálint, Ábrahám, Szakály, Koronics, Turi, Pedic, Kiss, Hajnal. Vezetőedző: Élő Tibor.
  • Nyíregyháza: Bazsányi – Hadnagy, Rafinha, Vatamaniuc-Bartha, Dávid. Csere: Alasztics, Gagyi, Maneca, Pulguinha, Harmati, Fekete, Sós, Makó. Vezetőedző: Lovas Norbert.
  • Gól: Tóth (36.), illetve Pulguinha (16.).

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu