Döntetlennel kezdtek az újonc otthonában

Pénteken a legutóbbi bronzérmes Nyíregyháza pécsi vendégjátékával kezdődött meg a futsal NB I. 2025/26-os szezonja. A nyitómérkőzés esélyese egyértelműen a nyírségi alakulat volt, mely remekül, a Berettyóújfalu elleni bronzcsata megnyerésével zárta az előző szezont. Az A'Studió Futal Nyíregyháza keretében a nyáron több változás is történt, mások mellett sikerült leigazolnia a csapatnak a Haladástól a magyar válogatott kapusát, Alasztics Marcellt.

Az újonc Pécs (fekete-fehér) állta a sarat az A'Studió Futsal Nyíregyháza ellen

Fotó: Löffler Péter

A péntek esti mérkőzés egyben az egész idény nyitóösszecsapása is volt egyben. Az újonc alakulat ellen máris a kezdőcsapatban kapott helyet a nyáron érkezett Hadnagy István, Pulguinha a kispadról várta a bevetést, míg a kapuban ezúttal Bazsányi Péter kapott bizalmat – nyíregyházi pályafutása során először.

A klub honlapjának beszámolója szerint a találkozó elején idény eleji formát mutatott a csapat, már ami a helyzetkihasználást illeti. Domináltak a vendégek, rengeteg helyzetet alakítottak ki, ám az első húsz percben mindössze Pulguinha tudott betalálni.

A brazil játékos első magyarországi meccsén remekül érkezett egy pontrúgásra, a lehetőséget pedig gólra váltotta.

A folytatásban Dávid Richárd kétszer is eltalálta a kapufát, egy kavarodás közben már kétszer is sokan bent látták a labdát a kapuban, de az eredmény csak nem változott. Közben éledezett az újonc Pécs is, a másik oldalon a fiatal nyíregyházi kapusnak is be kellett mutatnia két bravúrt.

Bánhatta az A'Studió Futsal Nyíregyháza, hogy nem sikerült kialakítania nagyobb előnyt, a második félidő ugyanis már kiegyenlítettebb játékot hozott.

A hazaiak is kialakítottak helyzeteket, kapufát is lőttek és Bazsányi is jól védett, mégis egalizálni tudott a házigazda Tóth révén.

A hátralévő négy percben még megkísérelte a győzelem megszerzését a Studió, ám a meccslabdát nem értékesítette a vendég gárda, így az első fordulóban be kellett érni egy ponttal. Folytatás jövő hét csütörtökön immár hazai pályán, a DEAC ellen. A vármegye másik csapata, a Nyírbátor hétfő este kezdi meg szereplését épp a hajdúsági egylet otthonában.